pCloud aus der Schweiz günstiger: Lifetime-Cloud mit bis zu 10 TB

Die Welt wird teurer – und das immer schneller. Nicht nur im Supermarkt oder an der Tankstelle steigen die Preise. Auch Online-Dienste langen gehörig zu, was vor allem bei monatlich wiederkehrenden Abonnements schnell ins Geld gehen kann. Wer dem Abo-Wahnsinn ein Ende setzen möchte, sollte bei pCloud vorbeischauen.

Hinter dem Schweizer Unternehmen steckt ein junges, internationales Team, das das Cloud-Geschäft völlig neu gedacht hat. Statt ausschliesslich auf das branchentypische Abo zu setzen, können die Nutzer eine Cloud-Lizenz mit lebenslanger Nutzung erwerben. Die Lifetime-Pläne für Einzelnutzer sind zum Tag der Deutschen Einheit besonders reduziert – doch auch in der Schweiz können Sie die Rabatte der Speicherpakete mit 500 GB, 2 TB und 10 TB nutzen.

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Wer an Cloud denkt, landet zwangsläufig bei den grossen Playern aus den USA. Gerade in Bezug auf Datenschutz muss man sich hier aber auf einiges gefasst machen. Denn das Gesetz gewährt den staatlichen Behörden viele „Freiheiten“. Ein Unternehmen wie pCloud hat sich dagegen an die in der Schweiz geltenden Regelungen zu halten.

Top Datenschutz: Die Schweizer Richtlinien in Sachen Datenschutz ähneln zu grossem Teil der DSGVO. Sie als Nutzer können sich auf den sicheren Umgang mit Ihren Daten verlassen.

Die Schweizer Richtlinien in Sachen Datenschutz ähneln zu grossem Teil der DSGVO. Sie als Nutzer können sich auf den sicheren Umgang mit Ihren Daten verlassen. Selbstbetriebene Server: Während die meisten Cloud-Anbieter ihre Server mieten, besitzt pCloud eigene. Dadurch unterliegen diese ebenfalls den Schweizer Gesetzen und deren Sicherheit kann viel intensiver kontrolliert werden.

Während die meisten Cloud-Anbieter ihre Server mieten, besitzt pCloud eigene. Dadurch unterliegen diese ebenfalls den Schweizer Gesetzen und deren Sicherheit kann viel intensiver kontrolliert werden. Kein Datenverlust: Bei pCloud gespeicherte Daten liegen gespiegelt an mehreren Standorten, um bei Ausfällen die Verfügbarkeit zu garantieren. Zudem sind die Rechenzentren mit verschiedenen Alarmsystemen ausgestattet.

pCloud Encryption: Verschlüsselung auf Maximalniveau

Wenngleich eure Daten bei pCloud bereits sehr gut aufgehoben sind, möchte der Hersteller seinen Nutzern die volle Kontrolle geben – oder anders gesagt: sich selbst jegliche Kontrolle nehmen. Denn mit pCloud Encryption wird ein separater Ordner clientseitig mit einem Passwort versehen. Nur Sie selbst haben nun noch Zugriff darauf.

Dieses ohnehin sehr preiswerte Add-on ist ebenfalls im Preis reduziert. Aktuell zahlen Sie dafür lediglich 99 Euro – einmalig natürlich.