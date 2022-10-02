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pCloud aus der Schweiz günstiger: Lifetime-Cloud mit bis zu 10 TB
Die Welt wird teurer – und das immer schneller. Nicht nur im Supermarkt oder an der Tankstelle steigen die Preise. Auch Online-Dienste langen gehörig zu, was vor allem bei monatlich wiederkehrenden Abonnements schnell ins Geld gehen kann. Wer dem Abo-Wahnsinn ein Ende setzen möchte, sollte bei pCloud vorbeischauen.
Hinter dem Schweizer Unternehmen steckt ein junges, internationales Team, das das Cloud-Geschäft völlig neu gedacht hat. Statt ausschliesslich auf das branchentypische Abo zu setzen, können die Nutzer eine Cloud-Lizenz mit lebenslanger Nutzung erwerben. Die Lifetime-Pläne für Einzelnutzer sind zum Tag der Deutschen Einheit besonders reduziert – doch auch in der Schweiz können Sie die Rabatte der Speicherpakete mit 500 GB, 2 TB und 10 TB nutzen.
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Schweizer Standort: Datenschutz und Sicherheit werden grossgeschrieben
Wer an Cloud denkt, landet zwangsläufig bei den grossen Playern aus den USA. Gerade in Bezug auf Datenschutz muss man sich hier aber auf einiges gefasst machen. Denn das Gesetz gewährt den staatlichen Behörden viele „Freiheiten“. Ein Unternehmen wie pCloud hat sich dagegen an die in der Schweiz geltenden Regelungen zu halten.
- Top Datenschutz: Die Schweizer Richtlinien in Sachen Datenschutz ähneln zu grossem Teil der DSGVO. Sie als Nutzer können sich auf den sicheren Umgang mit Ihren Daten verlassen.
- Selbstbetriebene Server: Während die meisten Cloud-Anbieter ihre Server mieten, besitzt pCloud eigene. Dadurch unterliegen diese ebenfalls den Schweizer Gesetzen und deren Sicherheit kann viel intensiver kontrolliert werden.
- Kein Datenverlust: Bei pCloud gespeicherte Daten liegen gespiegelt an mehreren Standorten, um bei Ausfällen die Verfügbarkeit zu garantieren. Zudem sind die Rechenzentren mit verschiedenen Alarmsystemen ausgestattet.
pCloud Encryption: Verschlüsselung auf Maximalniveau
Wenngleich eure Daten bei pCloud bereits sehr gut aufgehoben sind, möchte der Hersteller seinen Nutzern die volle Kontrolle geben – oder anders gesagt: sich selbst jegliche Kontrolle nehmen. Denn mit pCloud Encryption wird ein separater Ordner clientseitig mit einem Passwort versehen. Nur Sie selbst haben nun noch Zugriff darauf.
Dieses ohnehin sehr preiswerte Add-on ist ebenfalls im Preis reduziert. Aktuell zahlen Sie dafür lediglich 99 Euro – einmalig natürlich.
Was pCloud an Funktionen bereithält
Selbstverständlich muss ein Cloud-Service auch die nötigen Features bereithalten, um eine ernstzunehmende Alternative für die grossen Player zu sein. Seit dem 10-jährigen Bestehen des Unternehmens kommen laufend neue Funktionen hinzu, weswegen inzwischen über 14 Millionen Kunden von pCloud überzeugt sind.
- Umfassendes Dateimanagement: Das Suchen, Bearbeiten und Verwalten von in der Cloud gespeicherten Dateien gehören natürlich zu den Basisfunktionen. Auch Linkfreigaben bietet pCloud, sogar mit einer dedizierten Traffic-Messung. Ein eigener Bereich erlaubt das detaillierte Organisieren Ihrer Musikmediathek.
- Auf allen Geräten nutzbar: Sie können die eigenständigen Apps von pCloud auf sämtlichen gängigen Betriebssystemen nutzen. Hinzukommen Browser-Erweiterungen und das leistungsstarke Web-Dashboard.
- Datenwiederherstellung: Ein einfacher Papierkorb findet sich auch bei pCloud, doch der Dienst geht noch eine Extrameile. Sie können selbst längst vergangene Datenstände wiederherstellen, um versehentlich gelöschte Dateien wiederzubeleben.
- Backup in pCloud: Wer dem Stapeln von externen Festplatten ein Ende setzen möchte, sollte die Backup-Funktion von pCloud nutzen. Mit nur wenigen Klicks wird eine automatische Datensicherung für Rechner, Natel oder andere Cloud-Services erstellt.
Neues Feature: pCloud Pass offiziell verfügbar!
Neben weiteren tollen Funktionen für den Cloud-Speicher arbeitet pCloud auch an völlig neuen Produkten – nun ist der Passwort-Manager pCloud Pass gelauncht. Mit ihm verwalten Sie Ihre Passwörter, Kreditkarten- und Bankdaten, sicheren Dokumente oder Mitgliedschaften im Handumdrehen. Datenschutz und Sicherheit sind und bleiben oberstes Gebot.
Mehr erfahren Sie auf der Website von pCloud Pass.
pCloud-Rabatt zum Tag der Deutschen Einheit auch in der Schweiz nutzen
Wer bei seinem Cloud-Service keine Kompromisse bezüglich Datenschutz und Funktionsumfang machen möchte, sollte sich pCloud unbedingt näher anschauen. Ausserdem sind die Preise der Einmalzahlungen zum deutschen Einheitstag stark reduziert:
- 500 GB Premium Lifetime: 125 statt 500 Euro (-75 %)
- 2 TB Premium Plus Lifetime: 245 statt 980 Euro (-75 %)
- NEW 10 TB Custom Lifetime: 990 statt 4900 Euro (-80 %)
Rechnet man die Einmalpreise gegen die Abogebühren der grossen Cloud-Provider ist pCloud je nach Speichergrösse in wenigen Monaten «abbezahlt» – und die Nutzung ist lebenslang. Sparen Sie noch bis zum 05. Oktober auf die Individual-Lifetime-Pläne von pCloud.
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