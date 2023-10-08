pCloud: sichere Lifetime-Cloud aus der Schweiz reduziert

Fotos, Musik, Video, Dokumente und viele digitale Dateien wandern heutzutage mit wenigen Klicks in die Cloud. Anstatt einer lokalen Speicherung nutzt der smarte User das internetbasierte Speichermedium, was ein Plus an Flexibilität und Einsparungen erlaubt. Doch wie sieht es mit der Sicherheit Ihrer Daten aus? Sind Ihre Daten wirklich vor fremden Augen geschützt? Müssen Sie einen Datenverlust einkalkulieren? Um diese Fragen zufriedenstellend zu beantworten, setzt das Schweizer Unternehmen pCloud auf ein extra-sicheres Cloud-Computing, ohne an hilfreichen und herausragenden Funktionen einzusparen.

➤ Lebenslanger Cloud-Speicher von pCloud: Aktuell bis zu 33 % günstiger

Schweizer Sicherheit und Verschwiegenheit: ein Erfolgsduo auch bei Clouds

Die Schweiz ist für vieles bekannt. Schokolade, Käse, Berge und ein Höchstmass an Sicherheit und Verschwiegenheit. Genau die letzten beiden Aspekte hat sich das Unternehmen pCloud zu eigen gemacht und zu einem Wettbewerbsvorteil im Cloud-Computing ausgebaut. Konkret heisst das: Der Cloud-Anbieter hat seinen Unternehmenssitz in der Schweiz. In dem kleinen Land mit Sonderstatus innerhalb Europas herrschen sehr strikte Datenschutzgesetze, die mit den DSGVO-Richtlinien konsequent einhergehen.

Um diese abstrakte Aussage mit Leben zu füllen, sei angemerkt: Das Schweizer Unternehmen pCloud ist für den Betrieb der Serverinfrastruktur gänzlich selbst verantwortlich. Es mietet die Server demnach nicht nur an. Das ebnet den Weg für aufwendige und zuverlässige Kontrollen. Darüber hinaus besitzen die Rechenzentren des Anbieters hochmoderne Frühwarnsysteme, die bei Feuer, Wasser, Rauch und Einbruch sofort Alarm schlagen. Reicht dies pCloud an Sicherheit aus? Nein, der Anbieter setzt mit einer Datenspeicherung an mehreren Orten noch einen drauf. Das verbessert die Verfügbarkeit und reduziert das Risiko auf einen Datenverlust.

Und wie sieht es mit der Datenherausgabe aus? Die pCloud-Speicher unterliegen dem Schweizer Recht. Deswegen steht der Anbieter nicht in der Pflicht, die dort abgelegten Daten an die US-Behörden weiterzugeben. Wer sich mit Cloud-Anbieter aus den USA auskennt, der weiss, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist.