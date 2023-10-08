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pCloud: sichere Lifetime-Cloud aus der Schweiz reduziert
Fotos, Musik, Video, Dokumente und viele digitale Dateien wandern heutzutage mit wenigen Klicks in die Cloud. Anstatt einer lokalen Speicherung nutzt der smarte User das internetbasierte Speichermedium, was ein Plus an Flexibilität und Einsparungen erlaubt. Doch wie sieht es mit der Sicherheit Ihrer Daten aus? Sind Ihre Daten wirklich vor fremden Augen geschützt? Müssen Sie einen Datenverlust einkalkulieren? Um diese Fragen zufriedenstellend zu beantworten, setzt das Schweizer Unternehmen pCloud auf ein extra-sicheres Cloud-Computing, ohne an hilfreichen und herausragenden Funktionen einzusparen.
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Schweizer Sicherheit und Verschwiegenheit: ein Erfolgsduo auch bei Clouds
Die Schweiz ist für vieles bekannt. Schokolade, Käse, Berge und ein Höchstmass an Sicherheit und Verschwiegenheit. Genau die letzten beiden Aspekte hat sich das Unternehmen pCloud zu eigen gemacht und zu einem Wettbewerbsvorteil im Cloud-Computing ausgebaut. Konkret heisst das: Der Cloud-Anbieter hat seinen Unternehmenssitz in der Schweiz. In dem kleinen Land mit Sonderstatus innerhalb Europas herrschen sehr strikte Datenschutzgesetze, die mit den DSGVO-Richtlinien konsequent einhergehen.
Um diese abstrakte Aussage mit Leben zu füllen, sei angemerkt: Das Schweizer Unternehmen pCloud ist für den Betrieb der Serverinfrastruktur gänzlich selbst verantwortlich. Es mietet die Server demnach nicht nur an. Das ebnet den Weg für aufwendige und zuverlässige Kontrollen. Darüber hinaus besitzen die Rechenzentren des Anbieters hochmoderne Frühwarnsysteme, die bei Feuer, Wasser, Rauch und Einbruch sofort Alarm schlagen. Reicht dies pCloud an Sicherheit aus? Nein, der Anbieter setzt mit einer Datenspeicherung an mehreren Orten noch einen drauf. Das verbessert die Verfügbarkeit und reduziert das Risiko auf einen Datenverlust.
Und wie sieht es mit der Datenherausgabe aus? Die pCloud-Speicher unterliegen dem Schweizer Recht. Deswegen steht der Anbieter nicht in der Pflicht, die dort abgelegten Daten an die US-Behörden weiterzugeben. Wer sich mit Cloud-Anbieter aus den USA auskennt, der weiss, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist.
Einmalzahlung: die faire Zahlweise
Heutzutage gibt es für fast alles ein Abonnement. Wer steigt da noch durch? Ein Blick auf die monatliche oder jährliche Kontoabrechnung zeigt, zu welcher hohen Summe sich die vielen kleinen Beträge addieren. Genau das vermeiden Sie mit pCloud. Das Unternehmen wendet sich bewusst gegen das allgegenwärtige Abo-Prinzip und nutzt stattdessen die Einmalzahlung. So haben Sie keine monatlichen Gebühren und verborgenen Kosten. Sie leisten eine einmalige Zahlung und können pCloud lebenslang nutzen.
Die Vorzüge, die sich aus diesem Bezahlsystem ergeben, sind offensichtlich. Mit nur einer einzigen Zahlung können Sie als Einzelperson oder Familie auf die Features des Cloud-Service zugreifen. Daraus ergeben sich mehr finanzielle Freiheit und monetäre Planbarkeit. Bereits mehr als 19 Millionen User weltweit hat die Cloud überzeugt.
Hochfunktional und leicht zu handhaben
Maximale Sicherheit per Einmalzahlung ist bereits ein überzeugendes Verkaufsargument. pCloud macht noch mehr für seine Kunden. Auch das Produkt an sich muss brillieren, was es zweifelsfrei tut. Selbstverständlich besitzt es alle Basisfunktionen, die von einer Cloud gefragt sind. Das beginnt bei der intelligenten Suche und einer einfachen sowie umfangreichen Dateiverwaltung und endet mit der Möglichkeit, die Datei per Link freizugeben. Wer mag, kann sich sogar anzeigen lassen, wie es mit dem Zugriffstraffic auf freigegebene Dateien aussieht.
In dem Einmalpreis sind neben den Basisfunktionen weitere Funktionen enthalten, die manch anderer Anbieter seinen Usern nicht zur Verfügung stellt. So verzichtet pCloud gänzlich auf Geschwindigkeitslimits bei Down- und Uploads. Gleiches gilt für die Grösse von Uploads, sofern ausreichend Speicherplatz besteht.
Geeignet ist pCloud für Apple-Nutzer und Android- sowie Linux-Anwender. Speziell für die Apple-User existieren Apps für macOS, iOS und iPadOS. Anwendungen für Android, Linux und Windows sind ebenfalls verfügbar. Eine sinnvolle Angebotserweiterung besteht mit Browser-Erweiterungen und Web-Interface.
Profitieren Sie noch heute von den aktuell rabattierten Preisen
Für einen kurzen Zeitraum bietet pCloud seinen genialen Cloud-Service zu preiswerten Konditionen. So trumpft er mit erheblichen Vergünstigungen für die Cloud-Speicher und seine Zusatzfunktion pCloud Encryption auf. Letztere sichert ab, dass wirklich niemand die abgelegten Daten einsehen kann. Nur eine clientseitige, verschlüsselte Datei gelangt in den Upload.
Sie haben die Wahl zwischen folgenden Lifetime-Cloud-Grössen:
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