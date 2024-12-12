PCtipp 1/2025: mit diesen Themen ab dem 13. Dezember 2024 am Kiosk erhältlich

Ab dem 13. Dezember 2024 wird das neue PCtipp-Magazin 1/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Excel ganz einfach – dank KI

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Und tatsächlich ist sie in einigen Bereichen auch äusserst hilfreich – etwa wenn es ums Programmieren geht. Sparen Sie sich die Mühe, Makros und Formeln in Microsofts Tabellenkalkulation Excel selbst zu erstellen. Mit unseren praktischen Tipps hilft Ihnen die KI auch bei den schwierigsten Aufgaben. Damit werden Sie innert kürzester Zeit zum Excel-Spezialisten und lösen auch die anspruchsvollsten Probleme.