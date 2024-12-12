In eigener Sache
PCtipp 1/2025: mit diesen Themen ab dem 13. Dezember 2024 am Kiosk erhältlich
Ab dem 13. Dezember 2024 wird das neue PCtipp-Magazin 1/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Excel ganz einfach – dank KI
Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Und tatsächlich ist sie in einigen Bereichen auch äusserst hilfreich – etwa wenn es ums Programmieren geht. Sparen Sie sich die Mühe, Makros und Formeln in Microsofts Tabellenkalkulation Excel selbst zu erstellen. Mit unseren praktischen Tipps hilft Ihnen die KI auch bei den schwierigsten Aufgaben. Damit werden Sie innert kürzester Zeit zum Excel-Spezialisten und lösen auch die anspruchsvollsten Probleme.
Der grosse Prozessor-Guide
Es muss nicht immer Intel sein. Auch AMD und ARM mischen kräftig im CPU-Markt für PCs und Notebooks mit. Wir zeigen die Unterschiede zwischen den Prozessoren und erklären, wofür sich welche Modelle eignen.
Internet, TV und Telefon im Paket
Internet, TV und Telefonie werden in fast jedem Haushalt genutzt. Deshalb lohnt es sich, diese Dienste jeweils im Paket zu abonnieren. Doch die Unterschiede bei Preis und Leistung sind je nach Anbieter sehr unterschiedlich. Wir prüfen, wo es am meisten fürs Geld gibt.
Lassen Sie sich nicht erpressen!
Eine besonders fiese Bedrohung ist sogenannte Ransomware: Sie verschlüsselt Dateien auf dem PC und gibt sie nur gegen ein Lösegeld wieder frei. Wir zeigen, wie Sie sich dagegen schützen und im Notfall reagieren.
Die besten Sicherheits-Suiten
Sicherheit ist das A und O bei einem PC: Schliesslich lagern darauf zahlreiche wichtige und heikle Daten. Für einen umfassenden Schutz empfiehlt sich eine Sicherheits-Suite. Wir testen die neuesten Programme auf Herz und Nieren.
Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!
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