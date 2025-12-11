PCtipp 1/2026: mit diesen Themen ab dem 12. Dezember 2025 am Kiosk erhältlich

Ab dem 12. Dezember 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 1/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Windows-Explorer optimal nutzen

Täglich brauchen wir den Windows-Explorer zigmal: Er dient uns zum Suchen, Verschieben, Löschen, Kopieren und Ordnen von Dateien. Teils ist die Bedienung allerdings alles andere als intuitiv; es braucht zu viele Klicks und die Menüs sind unübersichtlich. Mit unseren Tipps holen Sie das Beste aus dem Dateimanager und optimieren die Benutzerfreundlichkeit. Dabei helfen Ihnen nicht nur praktische Einstellungen und Bedienungstipps, sondern auch clevere Zusatz-Tools.