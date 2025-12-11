Anzeige
Anzeige
Anzeige
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
11. Dez 2025
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

PCtipp 1/2026: mit diesen Themen ab dem 12. Dezember 2025 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 1/2026 ab dem 12. Dezember 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie.

PCtipp 1/2026

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 12. Dezember 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 1/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Windows-Explorer optimal nutzen

Täglich brauchen wir den Windows-Explorer zigmal: Er dient uns zum Suchen, Verschieben, Löschen, Kopieren und Ordnen von Dateien. Teils ist die Bedienung allerdings alles andere als intuitiv; es braucht zu viele Klicks und die Menüs sind unübersichtlich. Mit unseren Tipps holen Sie das Beste aus dem Dateimanager und optimieren die Benutzerfreundlichkeit. Dabei helfen Ihnen nicht nur praktische Einstellungen und Bedienungstipps, sondern auch clevere Zusatz-Tools.

© Quelle:Shutterstock.com

VPN: So hilft es wirklich

Mit einem Virtual Private Network (VPN) surfen Sie sicherer und anonym. Wir erklären, was ein VPN kann, wann sein Einsatz sinnvoll ist und was es dabei zu beachten gibt.

Druckerprobleme lösen

Auch wenn wir heute nicht mehr so viel drucken, verzichten können wir da­rauf nicht. Umso wichtiger ist es, dass der Drucker auch problemlos funktioniert. Mit unserem Workshop vermeiden Sie Druckerprobleme.

© Quelle: Shutterstock.com

Die besten Wintersport-Apps

Der Winter naht in schnellen Schritten. Wer auch in der kalten Jahreszeit gerne draussen Sport macht, hat heute viel hilfreiche Apps rund um Wintersport zur Hand. Wir stellen Ihnen unsere Favoriten vor.

Sicherheits-Software im Härtetest

Vom Spam, über Betrugs-Websites bis zu gefährlicher Erpressungs-Software – die Computergefahren sind auch in diesem Jahr nicht weniger geworden. Wir testen die aktuellsten Sicherheits-Suiten auf Herz und Nieren und verraten, welche am besten schützt. 

© Quelle: Shutterstock.com

Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

Jetzt PCtipp abonnieren!

Inhalt

Kommentare

In eigener Sache Pressemeldungen
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare