In eigener Sache
PCtipp 1/2026: mit diesen Themen ab dem 12. Dezember 2025 am Kiosk erhältlich
Ab dem 12. Dezember 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 1/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Windows-Explorer optimal nutzen
Täglich brauchen wir den Windows-Explorer zigmal: Er dient uns zum Suchen, Verschieben, Löschen, Kopieren und Ordnen von Dateien. Teils ist die Bedienung allerdings alles andere als intuitiv; es braucht zu viele Klicks und die Menüs sind unübersichtlich. Mit unseren Tipps holen Sie das Beste aus dem Dateimanager und optimieren die Benutzerfreundlichkeit. Dabei helfen Ihnen nicht nur praktische Einstellungen und Bedienungstipps, sondern auch clevere Zusatz-Tools.
VPN: So hilft es wirklich
Mit einem Virtual Private Network (VPN) surfen Sie sicherer und anonym. Wir erklären, was ein VPN kann, wann sein Einsatz sinnvoll ist und was es dabei zu beachten gibt.
Druckerprobleme lösen
Auch wenn wir heute nicht mehr so viel drucken, verzichten können wir darauf nicht. Umso wichtiger ist es, dass der Drucker auch problemlos funktioniert. Mit unserem Workshop vermeiden Sie Druckerprobleme.
Die besten Wintersport-Apps
Der Winter naht in schnellen Schritten. Wer auch in der kalten Jahreszeit gerne draussen Sport macht, hat heute viel hilfreiche Apps rund um Wintersport zur Hand. Wir stellen Ihnen unsere Favoriten vor.
Sicherheits-Software im Härtetest
Vom Spam, über Betrugs-Websites bis zu gefährlicher Erpressungs-Software – die Computergefahren sind auch in diesem Jahr nicht weniger geworden. Wir testen die aktuellsten Sicherheits-Suiten auf Herz und Nieren und verraten, welche am besten schützt.
Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!
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