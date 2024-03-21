PCtipp 4/2024: mit folgenden Themen ab dem 22. März 2024 am Kiosk erhältlich

Die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins 4/2024 steht ab dem 22. März 2024 am Kiosk für alle Technikenthusiasten bereit. Mit spannenden Themen, praktischen Tipps und umfassender Information bietet das Magazin eine unverzichtbare Quelle für PC-User: Lernen Sie das Klonen von Festplatten, verstehen Sie die Vor- und Nachteile aktueller E-Antriebstechnologien und entdecken Sie die besten Onlineshops für Hardware und Software.

Klonen leicht gemacht

Möchten Sie Ihre Festplatte klonen und so mühelos Ihre Hardware aufrüsten oder Ihren PC mit einem neueren Modell ersetzen? Die Ausgabe erklärt detailliert, wie Sie mithilfe moderner Tools und Assistenten Ihre gesamte Festplatte klonen können. Von benötigter Hardware bis zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen – PCtipp macht das Klonen verständlich und zugänglich.

E-Antriebstechnologien im Überblick

Von Autos über Fahrräder bis zu Rollern – Elektromotoren erobern die Strassen. PCtipp gibt eine umfassende Übersicht über die neuesten E-Antriebstechnologien und beleuchtet dabei Vor- und Nachteile. Erfahren Sie, welches Fahrzeug am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Aus Bild wird Text

Schluss mit mühsamem Abtippen! Die Ausgabe präsentiert einen Workshop zum Digitalisieren von Texten mithilfe von OCR-Software. Erfahren Sie, wie Sie mühelos Texte aus Bildern extrahieren können, sei es durch Fotografieren oder Scannen.

Die besten Onlineshops

Onlineshopping boomt, doch wo findet man die besten Hardware- und Software-Angebote? Der PCtipp testet die Onlineshops der grössten Schweizer Elektronikanbieter hinsichtlich Benutzerführung, Preisgestaltung und Sortiment. Entdecken Sie die Top-Adressen für Ihre nächsten Technikeinkäufe.

Sicheres Windows: optimale Einstellungen

In Windows stecken mittlerweile viele Sicherheitsfunktionen. In dieser Ausgabe erfahren Sie, welche Funktionen im Alltag nützlich sind und wie Sie diese optimal einstellen, um die Sicherheit Ihres Systems zu gewährleisten.