PCtipp 5/2025: mit diesen Themen ab dem 25. April 2025 am Kiosk erhältlich

Ab dem 25. April 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 5/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Smartphone: Virenschutz oder nicht?

Bei Windows-PCs ist es klar: Ein guter Virenschutz ist Pflicht. Zu gross und zu vielfältig sind die Bedrohungen. Doch wie steht es mit dem Smartphone? Wann und bei welchen mobilen Systemen ist eine Sicherheits-Suite überhaupt sinnvoll?