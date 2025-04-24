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Sascha Zäch
24. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

In eigener Sache

PCtipp 5/2025: mit diesen Themen ab dem 25. April 2025 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 5/2025 ab dem 25. April 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie.

PCtipp 5/2025

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 25. April 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 5/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Smartphone: Virenschutz oder nicht?

Bei Windows-PCs ist es klar: Ein guter Virenschutz ist Pflicht. Zu gross und zu vielfältig sind die Bedrohungen. Doch wie steht es mit dem Smartphone? Wann und bei welchen mobilen Systemen ist eine Sicherheits-Suite überhaupt sinnvoll?

© Quelle:Shutterstock.com

Windows-PC neu einrichten

Einmal muss jeder PC-Nutzer seinen Computer neu einrichten. Wir unterstützen Sie dabei und zeigen die wichtigsten Schritte im Detail, damit Ihr Rechner von Anfang an optimal läuft.

Die besten Multifunktionsgeräte

Sie drucken, scannen und kopieren – die Multi­funktionsgeräte. Es gibt Modelle mit Laser- und solche mit Tintentechnik. PCtipp erklärt, welches sich für wen am besten eignet und stellt seine aktuellen Favoriten vor.

© Quelle: Shutterstock.com

Der grosse Handy-Kaufratgeber

Ein Smartphone hat und braucht heute fast jeder. Doch welches Gerät ist für Sie ideal? Ein High-End-Modell oder ein gutes Mittelklasse-Handy? Mit unserem Kaufrat­geber finden Sie das perfekte Smartphone.

Schluss mit Spam

Unerwünschte Werbe- und Schädlingsmails sind auch 2025 an der Tagesordnung. Sie sind nicht nur nervig, sondern auch ein Risiko. Wir helfen Ihnen beim Erkennen, woher solche Spam-Mails genau stammen und wie gefährlich diese sind.

© Quelle: Shutterstock.com

Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

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