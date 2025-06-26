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PCtipp 7/2025: mit diesen Themen ab dem 27. Juni 2025 am Kiosk erhältlich
Ab dem 27. Juni 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 7/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Mehr Sicherheit beim Surfen
Beim Surfen mit dem Webbrowser ist die Sicherheit besonders wichtig. Denn im Internet tummeln sich zahlreiche Gefahren. Mittels Browser-Add-ons lassen sich Surfboliden wie Mozilla Firefox, Google Chrome und Microsoft Edge glücklicherweise gegen viele Bedrohungen rüsten. Wir stellen die wichtigsten Sicherheitserweiterungen für die gängigen Webbrowser vor und geben praktische Tipps zu deren Nutzung.
Bildbearbeitung zum Nulltarif
Bildbearbeitung am PC muss nicht teuer sein. Es gibt eine ganze Reihe von kostenlosen Fotoprogrammen, die es teils sogar mit gestandenen Tools wie Photoshop aufnehmen können. Wir vergleichen die wichtigsten und erklären deren Vor- und Nachteile.
Roaming ohne Stress
Die Sommerferien nahen in grossen Schritten und damit die Roaming-Zeit. Noch immer sind Anrufe und Datentransfers im Ausland viel teurer als in der Schweiz. Unser Roaming-Guide hilft, Kostenärger zu vermeiden.
Die perfekte Kamera
Wer Fotografie in all ihren Facetten ausreizen möchte, ist mit einer echten Kamera besser bedient als mit dem Smartphone. Der PCtipp hilft bei der Wahl der idealen Kamera, damit Sie die Fotografie optimal geniessen können.
Alles zur SBB-App
Die SBB-App für Smartphones ist Fahrplan, Reiseratgeber, Ticketautomat und noch vieles mehr. Wir erklären, was die Anwendung alles kann und geben allerhand Tipps, mit denen Sie von den zahlreichen Funktionen richtig profitieren können.
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