PCtipp 7/2025: mit diesen Themen ab dem 27. Juni 2025 am Kiosk erhältlich

Ab dem 27. Juni 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 7/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Mehr Sicherheit beim Surfen

Beim Surfen mit dem Webbrowser ist die Sicherheit besonders wichtig. Denn im Internet tummeln sich zahlreiche Gefahren. Mittels Browser-Add-ons lassen sich Surfboliden wie Mozilla Firefox, Google Chrome und Microsoft Edge glücklicherweise gegen viele Bedrohungen rüsten. Wir stellen die wichtigsten Sicherheitserweiterungen für die gängigen Webbrowser vor und geben praktische Tipps zu deren Nutzung.