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Sascha Zäch
24. Jul 2025
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

PCtipp 8/2025: mit diesen Themen ab dem 25. Juli 2025 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 8/2025 ab dem 25. Juli 2025 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie.

PCtipp 8/2025

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 25. Juli 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 8/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Feiern Sie mit uns 30 Jahre PCtipp

Seit dem Jahr 1995 erscheint der PCtipp als regelmässige Ausgabe. Blicken Sie mit uns zurück auf 30 spannende Computer- und Elektronikjahre. In diesen drei Jahrzehnten haben Technologien wie Google Maps, Musik- und Video-Streaming, das Smartphone und künstliche Intelligenz unser Leben grundlegend verändert. Wir zeigen Ihnen die Meilensteine der Informatik und Trouvaillen aus unserem Archiv. Ausserdem werden wir uns mit einem grossen Wettbewerb bei unseren treuen Leserinnen und Lesern bedanken.

© Quelle:Shutterstock.com

Alles per Open Source

Möchten Sie Geld sparen und sich ausserdem von Grosskonzernen wie Adobe, Google und Microsoft unabhängig machen? Dann lohnt sich Open-Source-Software. Wir zeigen Ihnen die besten freien Alternativen zu MS Office, Photoshop, Gmail & Co.

Die schönsten Fotobücher

Präsentieren Sie Ihre tollsten Ferienbilder in einem edlen Fotobuch. Wir testen die Qualität und Benutzerfreundlichkeit der wichtigsten Anbieter und verraten, bei wem es das beste Fotobuch zum fairen Preis gibt.

© Quelle: Shutterstock.com

Monitore im Härtetest

Je besser ein Computermonitor auf unsere Anforderungen abgestimmt ist, desto leichter und angenehmer lässt es sich am PC arbeiten. Wir erklären, was ein guter Bildschirm alles bieten sollte und geben wichtige Kauftipps.

© Quelle: Shutterstock.com

Windows 10 vor dem Ende

Das Support-Ende von Windows 10 naht: Am 14. Oktober 2025 beendet Microsoft die kostenlosen Updates für dieses Betriebssystem. Wir erklären, was das für Anwenderinnen und Anwender bedeutet und helfen, damit Ihr PC auch nach diesem Datum einsatzfähig bleibt.

Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

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