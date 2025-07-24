PCtipp 8/2025: mit diesen Themen ab dem 25. Juli 2025 am Kiosk erhältlich

Ab dem 25. Juli 2025 wird das neue PCtipp-Magazin 8/2025 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Feiern Sie mit uns 30 Jahre PCtipp

Seit dem Jahr 1995 erscheint der PCtipp als regelmässige Ausgabe. Blicken Sie mit uns zurück auf 30 spannende Computer- und Elektronikjahre. In diesen drei Jahrzehnten haben Technologien wie Google Maps, Musik- und Video-Streaming, das Smartphone und künstliche Intelligenz unser Leben grundlegend verändert. Wir zeigen Ihnen die Meilensteine der Informatik und Trouvaillen aus unserem Archiv. Ausserdem werden wir uns mit einem grossen Wettbewerb bei unseren treuen Leserinnen und Lesern bedanken.