PCtipp April 2026: mit diesen Themen ab dem 27. März 2026 am Kiosk erhältlich

Onlineshops auf dem Prüfstand

Mittlerweile läuft Onlineshopping den Läden den Rang ab. Gerade im Elektronikbereich gibt es viele Webshops. Welche bieten das beste Sortiment, den günstigsten Preis und einen guten Support? Wir haben es getestet.

Kaufratgeber E-Mobilität

Elektronische Fahrzeuge sind weiter auf dem Vormarsch. Doch auf welche Antriebstechnologie soll man setzen? In unserer ausführlichen Kaufberatung zeigen wir die Vor- und Nachteile der einzelnen Technologien, damit Ihnen die Wahl einfacher fällt.