In eigener Sache
PCtipp April 2026: mit diesen Themen ab dem 27. März 2026 am Kiosk erhältlich
Ab dem 27. März 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 4/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Windows sicher konfigurieren
Es ist leider Fakt: Windows ist alles andere als sicher. Immer wieder versuchen Cybergauner und Betrüger, PCs oder Log-ins zu kapern. Und die Zahl der Angriffe nimmt nicht ab, sondern stetig zu. Glücklicherweise können Anwenderinnen und Anwender selbst Hand anlegen und die Sicherheit ihres Systems massiv verbessern. Das geht bereits mit vielen Windows-Bordmitteln und wenigen Zusatz-Tools. Unser Sicherheitsratgeber hilft Ihnen, Ihr Windows richtig gut gegen alle möglichen Gefahren abzuriegeln.
Neo-Banken im Check
Nebst den etablierten Banken gibt es immer mehr sogenannte Neo-Banken. Diese haben keine Filialen mehr, sondern werden komplett via Smartphone oder Webbrowser genutzt. Dafür bieten sie günstigere Verwaltungskosten und teils bessere Zinsen. Eine Übersicht.
Onlineshops auf dem Prüfstand
Mittlerweile läuft Onlineshopping den Läden den Rang ab. Gerade im Elektronikbereich gibt es viele Webshops. Welche bieten das beste Sortiment, den günstigsten Preis und einen guten Support? Wir haben es getestet.
Kaufratgeber E-Mobilität
Elektronische Fahrzeuge sind weiter auf dem Vormarsch. Doch auf welche Antriebstechnologie soll man setzen? In unserer ausführlichen Kaufberatung zeigen wir die Vor- und Nachteile der einzelnen Technologien, damit Ihnen die Wahl einfacher fällt.
Add-on-Perlen für den Browser
Ob Google Chrome, Microsoft Edge oder Mozilla Firefox – die meisten Webbrowser lassen sich via Add-ons erweitern. Diese machen das Surfprogramm effizienter und sicherer. Wir stellen unsere Lieblings-Add-ons vor.
Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!
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