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Daniel Bader
6. Dez 2024
Lesedauer 3 Min.

PCtipp-Academy

PCtipp-CEWE-Webinar: «Fotobuch Gestaltung lernen»

Im PCtipp-CEWE-Academy-Webinar war das Thema: «Fotobuch Gestaltung lernen». Falls Sie nicht teilnehmen konnten, sehen Sie sich das Academy-Video hier in voller Länge an. Kostenlos. Viel Spass dabei!

Das PCtipp-Webinar «CEWE Fotobuch Gestaltung lernen»

© (Quelle: PCtipp)

Das Video finden Sie am Ende des Artikels!

Darum geht es im Gratis-Webinar: Sie wollen ein CEWE-Fotobuch gestalten und wissen nicht wie? Dann ist dieser Workshop perfekt für Sie. Ob Einsteiger oder fortgeschrittener Gestalter. Erfahren Sie alles Wichtige zur Buchgestaltung von der Vorbereitung bis zur Bestellung. Unser CEWE-Experte, Andreas Scholz stellt Funktionen und Anwendungen vor und gibt praktische Tipps zum Nachmachen.

Das PCtipp-Webinar besteht aus folgenden Themen:

▬ Inhalt ▬▬▬

0:00 Intro

1:20 Herunterladen, Kennenlernen der Fotobuchsoftware, Papierqualität

13:25 Jetzt geht es los, Konfigurieren, Format und Einband, Buch erstellen

20:28 Fotos einbinden, Hintergrund ändern, Rahmen, Textwerkzeuge

30:34 Tipps zur Buchgestaltung, abwechslungsreiche Seiten gestalten

36:55 Q&As, Seitenränder, Landkarten, Vorlagen, Texteditor im Detail

55:01 Tipps für die eigene Vorlage im Projekt, laden, bearbeiten, Vorschau

1:00:50 Hintergrundgestaltung, Videos & QR-Code, Schuber, Veredelungen

1:17:40 Schlussworte, das Webinar auf www.pctipp.ch

Tipp: Sie können das Video komplett anschauen (am Ende des Artikels), und/oder zu einer definierten Zeitmarke (per Klick auf den zugehörigen Link) wechseln, und sich so ein Thema nochmals genauer anschauen.

Mit von der Partie waren Daniel Bader, Stv. Chefredaktor vom PCtipp, und die CEWE-Experte Andreas Scholz.

Unser Anliegen: Unterstützen Sie mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle und unabhängige Arbeit. Sei es bei unseren Tests, den Kaufberatungen und auch Webinaren. Dass wir das Webinar kostenlos zur Verfügung stellen können, ist nicht selbstverständlich. Unser Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein: Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft für einen Preis von 32 Franken und erwerben unser PCtipp-Heft per Digital-Abo. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben.

Viel Spass beim Zuschauen, wünscht PCtipp!

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