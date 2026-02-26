26. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.
Video
PCtipp Hands-on von den Samsung S26 Smartphones
Der PCtipp hatte die Gelegenheit am Launch-Event der neuen Samsung Galaxy S26 Smartphones einen ersten Test zu machen. Hier das Video dazu.
Am 25. Februar hat Samsung das Galaxy S26, das Galaxy S26 Plus sowie das Flagschiffmodell S26 Ultra vorgestellt. Der PCtipp war am Launch-Event in Zürich dabei und hat ein erstes Video dazu veröffentlicht.
Das neue "Killer-Feature" beim Galaxy S26 Ultra ist das Privacy Display. Hier erklären wir, wie es funktioniert.
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