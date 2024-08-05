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PCtipp Redaktion
5. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.

PCtipp.ch

PCtipp-Login zum Archiv im Moment über Forum erreichbar

Beim PCtipp hat sich über den 1. August der Fehlerteufel eingeschlichen. Im Moment geht der Login zum E-Paper nur über einen "Umweg".
© (Quelle: shutterstock.com/kavalenkava)

Die Technik ist informiert und wird das Problem so rasch wie möglich beheben.

Nicht betroffen davon sind die normale Website sowie das Forum.

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Es gibt für den Zugriff auf das Archiv und die E-Paper den Weg über das Forum.

Zum Forum kommen Sie entweder über den Link auf unserer Websîte oder direkt über forum.pctipp.ch

© Quelle: PCtipp

Oben rechts beim Forum hat es einen Button "Anmelden".

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