PCtipp-Login zum Archiv im Moment über Forum erreichbar

5. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.
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Die Technik ist informiert und wird das Problem so rasch wie möglich beheben.
Nicht betroffen davon sind die normale Website sowie das Forum.
Workaround über das Forum
Es gibt für den Zugriff auf das Archiv und die E-Paper den Weg über das Forum.
Zum Forum kommen Sie entweder über den Link auf unserer Websîte oder direkt über forum.pctipp.ch
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Besten Dank für Ihr Verständnis!
Ihre PCtipp-Redaktion
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