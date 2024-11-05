Phishing-E-Mails im Namen der AHV

In der aktuellen Phishing-Welle wird der Name der AHV-Ausgleichskasse des Bundes missbraucht. Die Cyberkriminellen versuchen, mit dem Versprechen einer Rückerstattung, den Opfern die Kreditkartendaten zu entlocken. Mit diesen Informationen können die Betrüger unter anderem missbräuchliche Einkäufe im Namen des Opfers tätigen oder Daten an Dritte weiterverkaufen.

Der in der E-Mail enthaltene Link führt zu einer Phishing-Seite, welche in den Farben und mit dem Logo der AHV-Ausgleichskasse gestaltet ist und somit vertrauenswürdig erscheint. Damit versuchen die Betrüger Opfer dazu zu animieren, auf der Seite die persönlichen Daten sowie die Kreditkarteninformationen inkl. CVV-Nummer bekannt zu geben.

Löschen Sie diese E-Mails. Um Geld zu erhalten, muss nie eine Kreditkarte angegeben werden.

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