Poco bringt die X7-Serie in der Mittelklasse

Poco erneuert seine Mittelklasse: Mit den Modellen X7 und X7 Pro will die Marke von Xiaomi vor allem jüngere, technikaffine Käufer ansprechen. Beide Smartphones sind ab sofort in jeweils zwei Speichervarianten erhältlich.

Das X7 kostet mit 8 GB Arbeits- und 256 GB Datenspeicher 299,90 Euro, für 349,90 Euro gibt es 12 und 512 GB. Für das Pro-Modell werden in den gleichen Speichergrössen 369,90 und 429,90 Euro fällig. Beide Smartphones sind in Schwarz und Grün verfügbar, das Basismodell kommt dazu noch in Silber und das Pro in Gelb. Ein Sondermodell ist das X7 Pro in der Iron Man Edition für 449,90 Euro, das eine Rückseite im Design der Marvel-Superhelden hat.

Beim X7 verbaut Poco ein 6,7-Zoll-Amoled-Display mit maximal 120 Hz Wiederholrate und einen MediaTek Dimensity 7300 Prozessor. Die rückwärtige Dreifachkamera hat eine 50-Megapixel-Hauptlinse sowie einen 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und eine Makrolinse. Die Frontkamera bietet 20 Megapixel. Der 5.110-mAh-Akku kann mit 45 Watt per Kabel schnell geladen werden.

Das Pro-Modell hat ein schnelleres MediaTek Dimensity 8400 Chipset, aber nur eine ansonsten offenbar baugleiche Doppelkamera, bei der auf die Makrolinse des X7 verzichtet wird. Der 6.000-mAh-Akku kann mit 90 Watt geladen werden, der Hersteller verspricht damit eine komplette Füllung in 42 Minuten.

Die Geräte werden wohl demnächst auch in die Schweiz kommen.