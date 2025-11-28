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Boris Boden
28. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Smartphones

Poco will in die Oberklasse

Mit dem Poco F8 Pro und dem F8 Ultra will Xiaomi seine Marke höher positionieren. Die Smartphones bieten viel Ausstattung und erstmals Sound von Bose.
© (Quelle: Xiaomi / Poco)

Poco, die Marke von Xiaomi hat die neuen Smartphones F8 Pro und F8 Ultra vorgestellt. Beim Launch erklärte das Unternehmen, damit jetzt auch im Premium-Segment anzutreten. Neu ist auch eine Kooperation mit dem US-Soundspezialisten Bose, dessen Technologie auch schon in den beiden Neuheiten zum Einsatz kommt, im F8 Ultra sind dazu gleich drei Lautsprecher eingebaut.

Beide haben auch den schnellsten Qualcomm-Chipsatz, den Snapdragon 8 Elite und laden per Kabel mit bis zu 100 Watt. Als Betriebssystem kommt das Android-kompatible HyperOS 3.0 von Xiaomi zum Einsatz.

Das F8 Pro kommt mit einem 6,6-Zoll-Amoled-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate, 12 GB Arbeitsspeicher eine 20-Megapixel-Frontcam und einem 6.210-mAh-Akku. Die rückwärtige Dreifachkamera hat eine 50-Megapixel-Hauptlinse, eine 50-Megapixel-Telelinse für 2,5-fachen optischen Zoom und einen 8-Megapixel-Ultraweitwinkel.

Das Topmodell F8 Ultra unterscheidet sich durch das grössere 6,9-Zoll-Display, eine 32-Megapixel-Selfiecam und einen 6.500-mAh-Kraftspender, der auch mit 50 Watt drahtlos geladen werden kann, vom Pro-Modell. Bei der Kamera hat die Hauptlinse einen grösseren Sensor, der Zoom bietet bis zu fünffache optische Vergrösserung und der Ultraweitwinkel löst ebenfalls mit 50 Megapixel auf.

Für das F8 Pro, das es in Blau, Schwarz und Silber gibt, ruft Poco mit 256 GB 649,90 Euro auf, mit 512 GB sind es 50 Euro mehr. Das F8 Ultra gibt es in Blau und Schwarz mit 12 GB RAM und 256 GB Datenspeicher für 829,90 Euro sowie mit 16 und 512 GB für 899,90 Euro. 

Schweizer Preise und Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.

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