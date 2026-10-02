Polster- und Teppichreiniger: SpotClean HydroSteam Pro von Bissell für 169 Franken

Polster- und Teppichreiniger: Bissell SpotClean HydroSteam Pro

Hartnäckige Flecken im Alltag gehören mit diesem Bissell‑Reiniger schnell der Vergangenheit an. Ob auf Teppichen, Polstern, Treppen oder im Autoinnenraum – dieser leistungsstarke Waschsauger kombiniert Dampf, Wasser und Reinigungslösung, um selbst tiefsitzenden Schmutz gründlich zu lösen. Die innovative HydroSteam‑Technologie erleichtert die Entfernung festsitzender Verschmutzungen spürbar und sorgt dafür, dass Ihre Oberflächen im Handumdrehen wieder sauber wirken.

Auch in der Anwendung überzeugt das Gerät durch durchdachte Funktionen und hohe Flexibilität. Das praktische Doppeltank‑System trennt Frisch‑ und Schmutzwasser zuverlässig voneinander und sorgt für hygienische Ergebnisse bei jeder Reinigung. Drei verschiedene Reinigungsmodi sowie mehrere Aufsätze ermöglichen den optimalen Einsatz auf unterschiedlichen Oberflächen und bei verschiedensten Verschmutzungen. Der tragbare Aufbau mit integrierten Rädern, zwei abnehmbaren Wassertanks und dem HydroRinse‑Selbstreinigungstool macht die Nutzung und Pflege im Alltag besonders komfortabel.

Merkmale

Waschsauger für Polster, Teppiche, Treppen und Autoinnenräume

HydroSteam-Technologie kombiniert Dampf, Wasser und Reiniger

Frischwassertank 1,9 l und Schmutzwassertank 1,5 l getrennt

Doppeltank-System für hygienische Reinigung ohne Vermischung

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist vom 25.9. bis 4.10.2026 gültig und solange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 169.– statt 319.– Franken

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