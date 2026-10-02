Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
2. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

PCtipp Abobonus

Polster- und Teppichreiniger: SpotClean HydroSteam Pro von Bissell für 169 Franken

PCtipp-Abonnenten sparen 150 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv den Polster- und Teppichreiniger: SpotClean HydroSteam Pro von Bissell für 169 Franken bestellen.
© Brack

Polster- und Teppichreiniger: Bissell SpotClean HydroSteam Pro

Hartnäckige Flecken im Alltag gehören mit diesem Bissell‑Reiniger schnell der Vergangenheit an. Ob auf Teppichen, Polstern, Treppen oder im Autoinnenraum – dieser leistungsstarke Waschsauger kombiniert Dampf, Wasser und Reinigungslösung, um selbst tiefsitzenden Schmutz gründlich zu lösen. Die innovative HydroSteam‑Technologie erleichtert die Entfernung festsitzender Verschmutzungen spürbar und sorgt dafür, dass Ihre Oberflächen im Handumdrehen wieder sauber wirken.

Auch in der Anwendung überzeugt das Gerät durch durchdachte Funktionen und hohe Flexibilität. Das praktische Doppeltank‑System trennt Frisch‑ und Schmutzwasser zuverlässig voneinander und sorgt für hygienische Ergebnisse bei jeder Reinigung. Drei verschiedene Reinigungsmodi sowie mehrere Aufsätze ermöglichen den optimalen Einsatz auf unterschiedlichen Oberflächen und bei verschiedensten Verschmutzungen. Der tragbare Aufbau mit integrierten Rädern, zwei abnehmbaren Wassertanks und dem HydroRinse‑Selbstreinigungstool macht die Nutzung und Pflege im Alltag besonders komfortabel.

Merkmale

  • Waschsauger für Polster, Teppiche, Treppen und Autoinnenräume
  • HydroSteam-Technologie kombiniert Dampf, Wasser und Reiniger
  • Frischwassertank 1,9 l und Schmutzwassertank 1,5 l getrennt
  • Doppeltank-System für hygienische Reinigung ohne Vermischung

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist vom 25.9. bis 4.10.2026 gültig und solange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 169.– statt 319.– Franken

Hier bestellen

Kommentare

Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Jabra Evolve3 65 Flex
Tests
Kompaktes Headset
Im Test – Jabra Evolve3 65 Flex
Das Evolve3 65 Flex setzt auf Tragekomfort, leichtes Gewicht und kompakte Masse. Dennoch soll es mit Geräuschunterdrückung, klarer Sprache und einer guten Musikwiedergabe punkten. Wir haben den kleinen Alleskönner getestet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
2. Okt 2026
Mehr erfahren
News
PCtipp Abobonus
Gaming-PC Erazer Tank X15 (MD340130) für 2499 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 300 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv den Gaming-PC Erazer Tank X15 (MD340130) für 2499 Franken bestellen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
2. Okt 2026
Mehr erfahren
News
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 39
In der Kalenderwoche 39 vom 21. bis 27. September 2026 standen die Artikel «Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox» und «Swisstopo-App: Das Swisstopo-Webinar gratis zum Anschauen» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
2. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox
Eine gefälschte Migros-Umfrage verspricht als Belohnung eine kostenlose Lebensmittelbox. Wer die Umfrage ausfüllt und das vermeintliche Geschenk anfordert, wird auf eine betrügerische Bestellseite weitergeleitet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Sep 2026
News
Fritz! feiert 40 Jahre auf der IFA 2026 mit Produkte-Highlights
Auf der IFA 2026 zeigt FRITZ! anlässlich des 40-jährigen Firmenjubiläums zahlreiche Neuheiten und leitet einen umfassenden Generationenwechsel bei seinen Netzwerklösungen ein. PCtipp ist vor Ort und zeigt die Highlights.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
4. Sep 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare