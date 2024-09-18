Richtig im Bild - PCtipp-Monitortest

IPS, VA, OLED

Zu den verbauten Paneltypen: Während Samsung seinem Gamer-Monitor ein fortschrittliches QD-OLED-Display der neuesten Generation spendiert, verwenden die vier Hersteller AOC, BenQ, Eizo und HP einen farbgenauen IPS-Bildschirm. Auch die Blickwinkelstabilität ist ein Vorteil on IPS.

Das Samsung-Modell bietet dank QD-OLED dafür einen herausragenden Kontrast, knackige Farben und als Zugabe eine ultrakurze Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden. Kurzum: ein Traum für Gamer.

Beim Philips 34E1C5600HE kommt ein VA-Panel zum Einsatz, das sich durch eine hohe Blickwinkelstabilität und gute Kontrastwerte auszeichnet. Der Nachteil: Die Transistoren des VA-Panels schalten nur sehr träge die Farbe um. In der Praxis bedeutet dies, dass es bei solchen Bildschirmen zu Schlieren bei schnellen Filmsequenzen und Spielen kommt. Hersteller wie Philips bieten deshalb einen sogenannten Overdrive-Modus im Konfigurationsmenü an. Dabei werden die Transistoren mit einer höheren Spannung zu kürzeren Schaltzeiten angeregt, um die unerwünschten Nachzieheffekte zu unterbinden.

HPs 738pu und der Philips 34E1C45600HE sind beide leicht gekrümmt (in der Fachsprache «curved»). Das bietet gerade im Einsatz als Office- oder Grafikdisplay Vorzüge: Die geschwungenen Bildschirme erleichtern die Arbeit mit breiten Fotos und Layouts, da nicht ständig gescrollt werden muss. Aufgrund des überbreiten Seitenverhältnisses können Anwender zudem gleich mehrere Dokumente nebeneinander bearbeiten, ohne dass ein zweiter Bildschirm nötig ist. Ausserdem ist die Blickwinkelstabilität bei den Curved-Monitoren sehr hoch.

Der Betrachter nimmt das Bild unverzerrt wahr – selbst wenn er nicht frontal vor dem Bildschirm sitzt. Nachteilig ist jedoch, dass Curved-Monitore je nach Sitzposition und Krümmungsradius des Displays gerne mal «Schatten»-Bilder auf die gegenüberliegende Panel-Bildoberfläche spiegeln – dies, auch wenn der Hersteller ein matt beschichtetes Panel verwendet.

Besonders ergonomisch

Punkto Ergonomie führt im Testfeld kein Weg an den Geräten von BenQ, Eizo und Samsung vorbei. Die drei Modelle können nicht nur gekippt, geneigt und in der Höhe verstellt werden, sie unterstützen ausserdem den Pivot-Modus, womit sich ihr Bildschirm von der Horizontalen in die Vertikale (hochkant) drehen lässt. Das bietet Vorteile, wenn man zum Beispiel lange Excel-Tabellen oder Word-Dokumente bearbeiten muss.

Die Monitore im Test

Wichtigstes Testkriterium bei einem Monitor ist die Bildqualität. Dabei testet PCtipp die Qualität der Farbraumabdeckung, das Kontrastverhalten, die Helligkeit und die Blickwinkelstabilität. Ausserdem muss sich jeder Monitor in unseren praxisorientierten Bilder- und Videotests beweisen. Hier prüfen wir, wie das Ausgabegerät mit flinken Kamera­schwenks oder sehr schnellen Bildwechseln zurechtkommt.

Gerade wenn Anwender mehr oder weniger den ganzen Arbeitstag vor dem Bildschirm verbringen, muss eine gute Ergonomie sichergestellt sein. Natürlich bewerten wir hier auch ein flimmerfreies Display respektive den integrierten Blaufilter des Monitors, der die Augen des Nutzers schont.

Punkto Ausstattung sollte das Gerät über hinreichend viele Videoschnittstellen der neuesten Genration verfügen. Hat der Bildschirm zudem Lautsprecher, bewerten wir auch deren Soundqualität. Ferner gehört ein durchdachtes OSD-Menü (On Screen Display = Konfigurationsmenü) zur Visitenkarte eines guten Monitors. Es sollte einfach mittels leicht zugänglicher Buttons (oder Fernbedienung) erreichbar und ohne grosses Studium der Anleitung zu bedienen sein.

Die Testresultate und Noten der sechs Testkandidaten finden Sie alle in der Tabelle im letzten Teil. Den Testsieger und Preistipp besprechen wir in separaten Boxen.

AOC U27B3AF