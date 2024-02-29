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Patrick Hediger
29. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.

Zu starker Laser

Rückruf Space Projector «Galaxy Light»

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) ruft Connectrade AG den Space Projector «Galaxy Light» der Marke MOB zurück. Es besteht eine Gesundheitsgefährdung.
© (Quelle: ESTI)

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Das Laserprodukt überschreitet den zulässigen Grenzwert der zugänglichen Strahlung (Laserklasse 1) erheblich, und muss somit der Laserklasse 3R bzw. 3B zugeordnet werden. Warnungsbeschriftung und Sicherheitsbestimmungen in der Bedienungsanleitung und am Produkt sind ebenfalls nicht ausreichend. Stromversorgung: Das Produkt darf unter den geltenden Bestimmungen für Kindernachtlichter nicht mit einem gewöhnlichen PC-USB-Netzgerät oder Handy-Netzgerät mit Energie versorgt werden. Das mitgelieferte USB-Kabel schliesst eine solche unsachgemässe Verwendung nicht aus.

Welche Produkte sind betroffen?

Vom Produktrückruf betroffen ist der Space Projector «Galaxy Light» der Marke MOB, EAN: 3701365602577, Herstellernr: GAL-LHT-01.

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Konsumentinnen und Konsumenten werden gebeten die betroffenen Space Projektoren «Galaxy Light» aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu verwenden und in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben oder auf direkte Anweisung der Verkaufsstelle, unter von denen bestimmten Voraussetzungen, das Produkt selbst zu entsorgen. Weitere Informationen sind unter dem folgenden Link zu finden: www.connectrade-shop.ch/rueckruf

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