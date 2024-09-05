Samsung baut seine KI-Welt weiter aus

KI steigert Energieeffizienz: Nach Meinung von Samsung wird bei Produkten besonders grossen Wert auf Energieeffizienz gelegt, und KI dazu eingesetzt, um dies überhaupt erst zu ermöglichen. Sei es durch KI in Geräten wie Kühlschränken und Waschmaschinen oder durch die Nutzung von KI zur Erschliessung des Potenzials des SmartThing-Ökosystems, um mehr Energie zu sparen, so Samsung. Dazu führte der Hersteller an, dass ihre Bespoke-Kühlschränke mit dem AI-Inverter-Compressor der nächsten Generation ausgestattet werden, der auf die kleinste Temperaturänderung im Kühlschrank reagiert – etwa beim Öffnen oder Schliessen der Tür. Die Motordrehzahl passt sich dabei automatisch an die Temperatur im Inneren des Kühlschranks an, um optimal kalte Luft zu erzeugen und gleichzeitig den Energieverbrauch zu minimieren.

SmartThings-Ökosystem als Herzstück: Samsung setzt bei seinen Bemühungen um mehr Energieeffizienz ebenso auf kleine Änderungen, die in der Summe eben einen grossen Unterschied machen können, so der Hersteller. Mit dem «SmartThings Away Mode» können Sensoren in Geräten erkennen, wenn sich niemand im Raum befindet, und schalten dann die entsprechenden Systeme (z.B. Licht oder TV) ab, um Energie zu sparen. Ausserdem lassen sich durch massgeschneiderte KI-Geräte respektive dem optimalen Planen und Aufladen Energiekosten sparen. Dadurch wird beispielsweise der Start eines Wasch- oder Ladevorgangs verzögert, um Spitzenzeiten zu vermeiden, um so in Kombination mit tageszeitpunktabhängigen Tarifen die Energiekosten zu senken.

Meinung: KI kostet bald (viel) Geld