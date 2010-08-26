Samsung Blu-ray-Laufwerk SH-B123

Samsungs Laufwerk SH-B123 ist ein vollwertiger Blu-ray-Player, der zusätzlich auch CD- und DVD-Medien beschreiben und lesen kann. Das Blu-ray-Combo-Laufwerk ist mit zwei Laser-Dioden sowie den sogenannten SACT- und PSCT-Technologien ausgestattet, die mittels Justierung und bestmöglichem Abstand der Linse für eine einwandfreie Wiedergabe von HD-Inhalten sorgen sollen. Das SH-B123 liest 17 und beschreibt 9 verschiedene Medien. Das Laufwerk liest BD-ROMs mit 12-facher, CDs mit 48-facher und DVDs mit maximal 16-facher Geschwindigkeit.