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Boris Boden
19. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Für Smartphones

Samsung erweitert sein Ankaufprogramm

Samsung kauft bei "Galaxy Trade In" jetzt auch gebrauchte Smartphones von Kunden, die kein neues Gerät erwerben. Vorerst startet das Programm in Südkorea und Frankreich.
© (Quelle: Samsung)

Dass Hersteller bei einem Smartphone-Neukauf das alte Gerät des Kunden in Zahlung nehmen, ist nicht neu. Doch jetzt kündigt Samsung mit "Galaxy Trade In" ein Programm an, bei dem der Ankauf jederzeit möglich ist, unabhängig davon, ob ein neues Smartphone gekauft wird.

Das Pilotprogramm startet jetzt in Südkorea und Frankreich, weitere Länder sollen in diesem Jahr folgen. Umgesetzt wird das Programm vom Partner Likewize.

Anfangs umfasst das Programm den Ankauf folgender Samsung-Modelle: Galaxy S23, S22, S21, S20, Z Fold5, Fold4, Fold3, Flip5, Flip4 und Flip3. Laut GSM Arena werden die Smartphones in Korea in die drei Kategorien "Exzellent", "Gut" oder "Recycle" eingeteilt, bevor dem Kunden ein Angebot unterbreitet wird.

Galaxy Trade In wird offenbar nur online angeboten, obwohl der stationäre Handel ebenfalls eingebunden werden könnte. Ob und wann das Programm auch in Deutschland startet, hat Samsung bisher nicht bekannt gegeben.

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