Samsung Galaxy S25 Edge soll im Mai kommen

Die Gerüchteküche um das nur 5,8 Millimeter schlanke Samsung Galaxy S25 Edge, das der Hersteller bisher nur aus der Ferne auf dem MWC gezeigt hat, brodelt: Die gewöhnlich gut informierte Website Sammobile berichtet nun, dass der offizielle Launch-Termin der 13. Mai sein soll. Das wäre rund einen Monat später als ursprünglich geplant. Offizielle Gründe gibt es dafür nicht, möglicherweise spielt der überraschende Tod des für den Mobile-Bereich zuständigen Co-CEO Han Jong-Hee eine Rolle, durch den es Bewegung im Management gab.

Ob der Launch, für den es offenbar kein grosses Unpacked-Event geben soll, auch den Verkaufsstart markiert, ist unklar. Das gilt auch für die Märkte, die es erhalten sollen. Sammobile nennt einen wahrscheinlichen Verkaufspreis von 1.249 Euro, das wären 100 Euro mehr als für das S25+. Dafür soll es ein 6,7-Zoll-Display, den Snapdragon 8 Elite Chipsatz und eine rückwärtige Doppelkamera mit einer 200-Megapixel-Hauptlinse und einem Weitwinkelobjektiv haben.