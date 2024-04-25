Volle Breitseite
Samsung Schweiz mit TV-Line-up für 2024
Ab sofort in der Schweiz verfügbar: TV-Spezialist Samsung hat auf der Home-&-Professional-Messe, die als «DIE Schweizer Branchen-Messe» gilt und in Zürich Oerlikon vom 21. bis 23. April stattfand, sein 2024er Entertainment-Produktportfolio vorgestellt. Dies besteht vornehmlich aus neuen TVs, aber auch Soundbars. Mehr Infos dazu finden Sie in diesem Artikel in der Bildergalerie. Ausserdem gibt es am Ende dieser Seite das Samsung-Video «Unbox & Discover 2024» das nochmals sämtliche Highlights der neuesten Neo-QLED-8K- und 4K-Modelle sowie OLED-TVs und Soundgeräte vorstellt.
Mehr 8K, mehr OLED
Grundsätzlich besteht das 2024er-TV-Line-up für die Schweiz aus Neo-QLED-8K-TVs und 4K-, OLED-Fernseh- und Audiogeräten. Samsung will damit nach eigenen Worten «das Engagement für Eigeninnovation stärken und Produkte anbieten, die nicht nur aussergewöhnliche Seherlebnisse sorgen, sondern auch einen Mehrwert für den Lebensstil darstellen.»
8K first: Das bei Samsung 8K an erster Stelle steht, hat PCtipp auf der Home-&Professional-Messe direkt vom Hersteller selbst erfahren. Die Neo-QLED-8K-Modellreihen sind Samsungs Flagship, ausgestattet mit dem ebenso neuen NQ8-AI-Gen3-Prozessor. Der Prozessor soll über eine verbesserte Neural-Processing-Unit (NPU) verfügen, die doppelt so schnell ist wie beim Vorgänger und die Anzahl an neuronalen Netzwerken von 64 auf 512 verachtfacht. Als Resultat, so Samsung, winken «gestochen scharfe Details, unabhängig von der Eingangsquelle».
8K-Upscaler ist matchentscheidend: Da schlicht und einfach 8K-Kontent immer noch Mangelware ist, kommt gerade dem AI-gesteuerten 8K-AI-Upscaling-Pro2-Engine eine hohe Bedeutung zu. Nach Angaben von Samsung kann der Prozessor «TV-Sendungen und Filme so umwandeln, dass sie genau auf das 8K-Display passen und herkömmliche 4K-Fernseher an Detailtreue und Bildklarheit übertreffen». Und zweitens soll die neue «AI-Motion-Enhancer-Pro4»-Einheit schnelle Bildabfolgen flüssiger und klarer erscheinen lassen. Samsung schielt damit natürlich auf die beiden Top-Sportevents 2024 (Olympische Sommerspiele in Paris und Fussball-Europameisterschaft in Deutschland, Anmerk. der Redaktion).
KI, Software, Gaming und PreiseKI für den guten Sound: Auch für den möglichst präzisen Klang will Samsung Künstliche Intelligenz verstärkt einfliessen lassen. Sämtliche Neo-QLED-8K-Geräte bieten hierzu einen neuen Active-Voice-Amplifier-Pro (=Verstärker), um Sprache aus Hintergrundgeräuschen zu extrahieren, womit vor allem auch Dialoge verständlicher rüberkommen. Object Tracking Sound Pro soll für eine lagegenauen Sound auf der Mattscheibe sorgen. PCtipp hat bereits schon in der Vergangenheit auf die Qualität dieser Soundfunktion hingewiesen. Ausserdem gesellt sich dazu noch das Feature «Adaptive Sound Pro». Es soll das Klangerlebnis verfeinern und ein Stück realer machen, indem es den Ton an den Inhalt und die vorherrschende Raumakustik anpasst. Zu den weiteren AI-Funktionen für Bild und Ton der Neo-QLED-8K-Reihe zählen AI-Auto-Game-Mode (Spieleoptimierung), der AI-Customization-Mode (Szenenanpassung auf Basis der Benutzerpräferenzen) und die AI-Energy-Modes (Stromsparmodi). PCtipp wird selbstverständlich diese Funktionen testen und damit auch unsere eigene Meinung miteinfliessen lassen.
Erhältlich in zwei Modellen, QN900D (ab Fr. 5999.-) und QN800D (ab Fr. 4299.-), und jeweils in den Grössen 65, 75 und 85 Zoll, sollen die Neo-QLED-8K-Reihen sind die Premium-Grossbildschirme ab sofort schweizweit erhältlich.
Tizen OS, Smartphones, IoT: Mehr Integration und Personalisierung: Softwareseitig Dreh- und Angelpunkt ist beim neuen TV-Line-up nach wie vor das Samsung-Betriebssystem Tizen OS. Ganz praktisch soll Tizen für eine flüssige Bedienung innerhalb der TV-Menüs sorgen. Daneben, so sieht es zumindest Samsung, ist die Softwareschlüssel für die Vernetzung, Personalisierung und Sicherheit (Samsung Knox). Die TVs können sich dazu direkt nach dem Einschalten automatisch mit den verschiedenen Geräten im Samsung-Ecosystems, dank der Kompatibilität mit «HCA» und «Matter» aber auch für alle Geräte von Drittanbietern und IoT-Geräte koppeln.
Mobile-Remote und -Gaming: Ganz praktisch bringt das TV-Line-up auch die Integration von Smartphones mit sich. Anwender können ihr Smartphone in die Nähe des Fernsehers bringen, um «Smart Mobile Connect» zu aktivieren, wodurch das Gerät zu einer Universalfernbedienung für den Fernseher und angeschlossene Haushaltsgeräte wird. Darüber hinaus können Smartphones auch als Game-Controller mit einer anpassbaren Benutzeroberfläche (UI) und haptischem Feedback verwendet werden. Ausserdem hat der Hersteller neue Smart-Things-Apps parat, um Informationen über das eigene Heim, Kamera-Feeds, Energieverbrauch bis hin zu aktuellen Wetterdaten zu liefern.
Hier gehts zum Video «Unbox & Discover 2024», das sämtliche Neuheit unfd Funktionen des Samsung-TV-Line-ups 2024 zeigt.
Neue Neo-QLED-4K- und OLED-ModelleEine Auflösung darunter, gibt es die neuen Neo-QLED-4K-Modelle. Technologisch und funktionsseitig decken die Modelle alles ab, was auch aktuelle Neo-QLED-8Ks bieten. So eben auch den NQ4-AI-Gen2-Prozessor. Mit dem Real-Depth-Enhancer-Pro und der Quantum-Matrix-Technology soll der Bildschirm für einen ausgeglichenen Kontrast auch bei komplexen Szenen sorgen.
Präzise Farben: Mit dem weltweit ersten «Pantone-Validated-Display» für Farbgenauigkeit und Dolby Atmos für ein besseren Sound will die Neo-QLED-4K-Reihe neu auch bei 4K und OLED-Modellen (siehe nächster Abschnitt) Massstäbe setzen. Die Neo-QLED-4K-Modelle sind in den Grössen 55 bis 98 Zoll ab Strassenpreis von Fr. 1589.- (https://www.brack.ch/samsung-tv-qe55qn85d-btxxn-55-1698772) erhältlich.
«Mattscheibe» beim neuen OLED-TV
Zweites Standbein 2024 sind natürlich die OLED-TVs. Mit dem ersten Glare-Free-OLED-Bildschirm werden Reflexionen reduziert und gleichzeitig tiefe Schwarztöne und klare Bilder unter allen Lichtverhältnissen ermöglicht, meint Samsung. PCtipp hat sich den matten Bildschirm vor Ort auf der Messe angeschaut, und kann schon mal leicht den Daumen heben. Konkrete PCtipp-Tests werden dazu aber noch detailliert Aufschluss geben. Angetrieben sind die TVs vom NQ4-AI-Gen2-Prozessor. Ausserdem sind die Modelle ebenso mit Funktionen wie «Real Depth Enhancer» und «OLED HDR Pro» ausgestattet. Beide Funktionen sollen für eine bessere Bildqualität sorgen.
Für die Gaming-Fraktion sieht Samsung den «Motion-Xcelerator» vor, der die Bildwiederholfrequenz auf 144 Hz erhöhen kann. Und so für flüssige Bewegungen und kurze Reaktionszeiten beim Spielen sorgt. Ab sofort erhältlich sind die drei Modelle S95D, S90D und S85D mit Bilddiagonalen von 42 bis 83 Zoll und ab einem Strassenpreis von Fr. 2299.-.
Neue Soundbars und Music Frame: Abgerundet wird das Line-up mit der Soundbar Q990D, die mit einem 11.1.4-Kanal-Setup mit Wireless Dolby Atmos aufwartet. Ebenso neu am Start sind die schlank gebauten Soundbars S800D und S700D, die sich aufgrund des platzsparenden Design besonders für kleinere Räume anbieten. Per Funk mit den Samsung-Fernseher koppeln lassen sich die neuen Audiogeräte übrigens via Q-Symphony. Mit dem neuen «Music Frame» hat Samsung ausserdem Audiogerät auf der Messe vorgestellt, das ein «fixes» Bild/Gemälde samt Bilderrahmen mit einer kabellosen Soundbar (rückseitig am Bilderrahmen angebracht) kombiniert.
Tipp: Im Rahmen der Swiss Streaming Edition Promotion bis 31.03.2025 (!) können Teilnehmende beim Kauf eines bestimmten TVs der 2024-Reihe Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte von folgenden Anbietern/Providern zu Sonderkonditionen nutzen: Swisscom Blue Sport, Swisscom Supermax, Sunrise TV, Zattoo, Teleboy und zudem Sky Show, Sky Sport.
Hier gehts zum Video «Unbox & Discover 2024», das sämtliche Neuheit unfd Funktionen des Samsung-TV-Line-ups 2024 zeigt.
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