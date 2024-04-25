Samsung Schweiz mit TV-Line-up für 2024

Neue Neo-QLED-4K- und OLED-Modelle

Eine Auflösung darunter, gibt es die neuen Neo-QLED-4K-Modelle. Technologisch und funktionsseitig decken die Modelle alles ab, was auch aktuelle Neo-QLED-8Ks bieten. So eben auch den NQ4-AI-Gen2-Prozessor. Mit dem Real-Depth-Enhancer-Pro und der Quantum-Matrix-Technology soll der Bildschirm für einen ausgeglichenen Kontrast auch bei komplexen Szenen sorgen.

Präzise Farben: Mit dem weltweit ersten «Pantone-Validated-Display» für Farbgenauigkeit und Dolby Atmos für ein besseren Sound will die Neo-QLED-4K-Reihe neu auch bei 4K und OLED-Modellen (siehe nächster Abschnitt) Massstäbe setzen. Die Neo-QLED-4K-Modelle sind in den Grössen 55 bis 98 Zoll ab Strassenpreis von Fr. 1589.- (https://www.brack.ch/samsung-tv-qe55qn85d-btxxn-55-1698772) erhältlich.

«Mattscheibe» beim neuen OLED-TV

Zweites Standbein 2024 sind natürlich die OLED-TVs. Mit dem ersten Glare-Free-OLED-Bildschirm werden Reflexionen reduziert und gleichzeitig tiefe Schwarztöne und klare Bilder unter allen Lichtverhältnissen ermöglicht, meint Samsung. PCtipp hat sich den matten Bildschirm vor Ort auf der Messe angeschaut, und kann schon mal leicht den Daumen heben. Konkrete PCtipp-Tests werden dazu aber noch detailliert Aufschluss geben. Angetrieben sind die TVs vom NQ4-AI-Gen2-Prozessor. Ausserdem sind die Modelle ebenso mit Funktionen wie «Real Depth Enhancer» und «OLED HDR Pro» ausgestattet. Beide Funktionen sollen für eine bessere Bildqualität sorgen.

Für die Gaming-Fraktion sieht Samsung den «Motion-Xcelerator» vor, der die Bildwiederholfrequenz auf 144 Hz erhöhen kann. Und so für flüssige Bewegungen und kurze Reaktionszeiten beim Spielen sorgt. Ab sofort erhältlich sind die drei Modelle S95D, S90D und S85D mit Bilddiagonalen von 42 bis 83 Zoll und ab einem Strassenpreis von Fr. 2299.-.