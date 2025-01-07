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Boris Boden
7. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

CES 2025

Samsung setzt auf KI für das vernetzte Zuhause

Mit der neuen Version von "Home AI" will Samsung stark personalisierte Dienste über intelligente, vernetzte Geräte ermöglichen. Das Konzept wurde auf der CES vorgestellt.

Jong-Hee (JH) Han, Vice Chairman, CEO und Head of Samsungs Device eXperience (DX) Division, eröffnete die CES 2025 Pressekonferenz

© (Quelle: Samsung)

Heute startet die Elektronikmesse CES in Las Vegas. Die Integration von Künstlicher Intelligenz in die Vernetzung von Smart Home, Fahrzeugen und Mobilgeräten wird ein Hauptthema sein. Auch Samsung stellte die KI mit der Präsentation von "Home AI" in den Mittelpunkt seines Auftrittes, während die neuen Smartphones der Galaxy S25-Serie erst auf einem Unpacked-Event am 22. Januar vorgestellt werden.

Nach eigenen Angaben will Samsung mit der Home AI "hochgradig personalisierte Services über intelligente, vernetzte Geräte hinweg" anbieten. Sie lerne aus den Gewohnheiten und Routinen ihrer Anwender aus allen Haushaltsgrössen und Altersklassen.

Die Basis für alle Elemente ist SmartThings, die Smart-Home-Plattform von Samsung, die immer mit den neuesten AI-Technologien ausgestattet werden soll. SmartThings Ambient Sensing versteht intuitiv die jeweilige Umgebung und den situativen Kontext, in dem sich die Nutzer bewegen. Dafür werden individuelle Bewegungsprofile und Umgebungsgeräusche im Wohnumfeld analysiert, sodass die Geräte intelligent und nahtlos reagieren und sich an tägliche Routinen anpassen können.

Knox Matrix von Samsung soll dabei Hausgeräte, Mobilgeräte und TVs mit abgesicherter Blockchain-Technologie schützen. Sie sorgt dafür, dass vernetzte Geräte zusammenarbeiten, um Daten und sich gegenseitig vor digitalen Bedrohungen zu schützen. Mit dem Knox Matrix Dashboard will der Hersteller ein vereinfachtes Sicherheitsmanagement für das gesamte vernetzte Zuhause zur Verfügung stellen. Auch der AI-Sprachassistent Bixby Voice wurde optimiert und soll nun einzelne Stimmen erkennen sowie auf individuelle Befehle reagieren.

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Samsung Smart Home Smartphones CES Künstliche Intelligenz KI & Trends
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