Samsung: Vision «AI Home» im Zentrum der IFA 2025

Natürlich stellte der südkoreanische Hersteller an der Messe neue Produkte in den Bereichen Mobile und TV und AV vor. Die neusten Bespoke AI-Geräte von Samsung solle, so der Hersteller, zusätzliche KI-Funktionen bringen und sowohl in der Küche als auch in anderen Räumen ein optimiertes Wohnerlebnis vermitteln. Folgende Geräte wurdenwerden der Präsentation kurz vorgestellt:

Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra: Dank verbesserter KI-Objekterkennung7 kann der Staubsaugerroboter nun auch Flüssigkeiten8, sogar transparente, erkennen.

Bespoke AI-Waschmaschine: AI Wash+ passt sich an die Kleidung an und verbraucht bis zu 65% weniger Energie, als für die Erreichung des Grenzwerts der Energieeffizienzklasse A benötigt wird.

Bespoke AI-Geschirrspüler: AI Wash optimiert den Reinigungszyklus entsprechend dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs, und die Auto-Open-Funktion sorgt dafür, dass sich die Tür nach dem Spülgang automatisch öffnet. Dadurch kann der Dampf abziehen und das Geschirr schneller trocknen.

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug: Integration des Dunstabzugs in das Kochfeld für mehr Platz in der Küche.

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