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Boris Boden
31. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

YouGov-Ranking

Samsung ist die weltweit beliebteste Marke

Nach der Befragung von mehr als einer Million Kunden in 28 Ländern hat YouGov Samsung zur beliebtesten Marke gekürt. Auch in Deutschland liegen die Koreaner weit vorne.
© (Quelle: Shutterstock / Grand Warszawski)

Die Marktforscher von YouGov haben mehr als eine Million Verbraucher in 28 Märkten nach ihren Favoriten unter den Marken befragt. Für den Zeitraum von Januar bis Dezember 2024 erreichte dabei Samsung die erste Position weltweit vor YouTube und WhatsApp. Auf den weiteren Plätzen folgen Google, Adidas, Nike, Colgate, Netflix, Toyota und Ikea.

In Deutschland siegte PayPal von dm und Lego. Samsung kommt aber ebenfalls auf einen guten vierten Platz vor Bosch, WhatsApp, DHL und Google. Die grösste Verbesserung seines Scores in Deutschland verzeichnete über das Jahr 2024 Vodafone.

Samsung liegt in vielen Ländern in den Top Ten der besten Marken, was am Ende den Sieg bringt. Erstaunlich ist dagegen, dass Apple nur in wenigen Ländern unter den Top Ten auftaucht und auch andere ITK-Unternehmen wie Microsoft dünn gesät sind.

Für die Schweiz liegt leider kein eigener Länderreport vor.

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