Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Wolfgang Kempkens, pte
1. Sep 2025
Lesedauer 3 Min.

Künstliche Intelligenz

Schlechtere Leistungen bei Studenten wegen KI

Informatikstudenten, die oft Künstliche Intelligenz (KI) nutzen, zeigen schlechtere akademische Leistungen als jene, die sich vermehrt auf sich selbst verlassen. Das zeigt eine Untersuchung von Marina Lepp von der Universität Tartu und ihrem Kollegen Joosep Kaimre.
© (Quelle: EMGenie)

Sie haben die Leistungen von 231 Studenten untersucht, um die Auswirkungen von KI zu ermitteln.

Zu schneller KI-Zugriff

Die Probanden sind gefragt worden, wie häufig sie KI-Tools nutzen und zu welchen Zwecken. Die Daten haben die Forscher mithilfe deskriptiver Statistiken analysiert und ein Verfahren namens Rangkorrelationsanalyse nach Spearman genutzt, um die Zusammenhänge zwischen den Anteilen von Eigenarbeit und KI-Nutzung zu erfassen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Studenten KI-Unterstützung hauptsächlich zur Lösung von Programmieraufgaben nutzen, beispielsweise zur Fehlererkennung (Debugging) in Programmcodes und zum Verstehen von Beispielen. Dass Studenten, die KI häufiger nutzen als andere, schlechter abschneiden, erklären die Forscher damit, dass diese bei Verständnisschwierigkeiten und anderen Problemen nicht versuchten, aus eigener Kraft Lösungen zu finden, sondern einfach auf KI zurückgreifen.

Lernhilfe statt Abkürzung

Laut Lepp sollte die Rolle der KI im Lernprozess in erster Linie unterstützend sein. Studierende, die Anleitung benötigen sollten sicherstellen, dass sie KI-Tools als Lernhilfen und nicht als Abkürzungen nutzen, die die Entwicklung kritischer Fähigkeiten verlangsamen könnten. "KI muss das Lernen unterstützen, nicht ersetzen", merkt Lepp an.

Der Studie zufolge setzen viele Studierende KI auch kreativ ein - beispielsweise zur Übersetzung von Codes aus der Programmiersprache Python in Java, was wiederum das Erlernen einer neuen Sprache unterstützt. Die Arbeit liefert wertvolle Erkenntnisse nicht nur für Dozenten der Informatik, sondern auch für Fachleute im Bildungsbereich im weiteren Sinne und trägt dazu bei, Strategien für eine sinnvolle und effektive Integration von KI in den Unterricht zu entwickeln, heisst es. (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Künstliche Intelligenz KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare