Schneller und sicherer dank KI-Prozessor

Was ist ein Next-Gen-KI-PC und wie unterscheidet er sich von einem «normalen» PC?

Andre Carvalho, Country Category Manager Personal Systems bei HP Schweiz: Bei der Nutzung einer KI-Anwendung werden derzeit alle Aufgaben in der Cloud ausgeführt. Dies bedeutet, dass es eine gewisse Wartezeit zwischen der Abfrage und der Antwort gibt. Next-Gen-KI-PCs verfügen über einen integrierten KI-Chip mit einer NPU (Neural Processing Unit), die ermöglicht, KI-Modelle lokal auf dem PC des Benutzers auszuführen. So wird die Ausführungszeit drastisch reduziert und die Sicherheit erhöht, da die Daten das Gerät des Benutzers nicht verlassen.

Für wen eignen sich KI-PCs?

Die Zukunft lokal ausgeführter KI-Applikationen und passender Next-Gen-KI-PCs liegt insbesondere in Bereichen, in denen daten­intensive Funktionen ausgeführt werden – beispielsweise im Finanzwesen oder in kreativen Bereichen wie Design und Marketing. Für Benutzer, die mit kleineren Datenmengen arbeiten und eine Latenzzeit zwischen Abfrage und Antwort in Kauf nehmen können, reicht weiterhin eine Ausführung der KI in der Cloud und somit ein herkömmlicher PC.

Wie beeinflusst die künstliche Intelligenz die Art und Weise, wie wir mit einem Computer interagieren?

Dank KI wird das gesamte Nutzer­erlebnis mit einem Gerät personalisiert und auf die gegebene Arbeitssituation angepasst. Mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung, werden beispielsweise unerwünschte Hintergrundgeräusche bei einem Videoanruf entfernt. Über KI-gestütztes Energiemanagement wird das Gerät automatisch reguliert, sodass es bei höchster Leistung die längste Batterielaufzeit hat. Sicherheitslösungen wie «HP Sure Sense» und «HP Sure Click» nutzen künstliche Intelligenz, um HP-Computer sicherer zu machen.