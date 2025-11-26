26. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.
Mobilfunk
Schweizer Mobilfunknetze werden immer noch besser
Alle Jahre wieder kommt der Mobilfunknetztest vom Fachmagazin "connect". Und auch dieses Jahr sind die drei Schweizer Anbieter Swisscom, Sunrise und Salt überragend.
Wie gewohnt findet der Wettkampf im Schweizer Mobilfunknetztest auf höchstem Niveau statt. Beim Test von "connect" werden maximal 1000 Punkte vergeben. Beim Test 2026 kommt Swisscom auf 983 Punkte, Sunrise auf 975 Punkte und Salt auf 972 Punkte.
Swisscom ist somit zum neunten Mal in Folge der Spitzenreiter. Gegenüber dem Vorjahr hat sich Swisscom um 6 Punkte verbessert. Sunrise konnte sich im Vorjahresvergleich um 2 Punkte steigern. Klar steigern konnte sich Salt, nämlich um 20 Punkte gegenüber dem Vorjahr.
Wer sich für die Detailauswertungen interessiert, kann dies hier bei "connect" nachlesen. Es steht dort auch ein ausführliches PDF mit allen Tests zum Download zur Verfügung.
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