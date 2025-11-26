Schweizer Mobilfunknetze werden immer noch besser

Swisscom ist somit zum neunten Mal in Folge der Spitzenreiter. Gegenüber dem Vorjahr hat sich Swisscom um 6 Punkte verbessert. Sunrise konnte sich im Vorjahresvergleich um 2 Punkte steigern. Klar steigern konnte sich Salt, nämlich um 20 Punkte gegenüber dem Vorjahr.

Wer sich für die Detailauswertungen interessiert, kann dies hier bei "connect" nachlesen. Es steht dort auch ein ausführliches PDF mit allen Tests zum Download zur Verfügung.