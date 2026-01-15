Sekretariat der WEKO ermittelt gegen Microsoft

Die Wettbewerbsbehörden haben Anzeigen erhalten, wonach in der Schweiz erhebliche Erhöhungen der Lizenzpreise für Microsoft-Produkte zu verzeichnen sind. Die Preiserhöhungen betreffen insbesondere das Produkt Microsoft 365, das von Unternehmen sowie von zahlreichen Verwaltungen und öffentlichen sowie halböffentlichen Institutionen genutzt wird.

Mit dieser Vorabklärung soll geprüft werden, ob diese Erhöhungen Anhaltspunkte für unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Kartellgesetzes darstellen, welche die Einleitung einer eingehenden Untersuchung rechtfertigen könnten. Im Rahmen dieses Verfahrens kann auf die fachliche Kompetenz der Preisüberwachung zurückgegriffen werden.