Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Florian Fügemann, pte
8. Okt 2024
Lesedauer 2 Min.

Untersuchung

Skepsis gegenüber KI-generierten Headlines

Von Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Schlagzeilen stossen bei Nachrichtenkonsumenten auf nur wenig Interesse. Zu dem Schluss kommen Sacha Altay und Fabrizio Gilardi von der Universität Zürich.

Some of the headlines shown to study participants

© (Quelle: Sacha Altay & Fabrizio Gilardi)

Tests mit 16 Schlagzeilen

Für ihre Studie wurden zwei vorregistrierte Online-Experimente mit 4.976 Teilnehmern aus den USA und Grossbritannien durchgeführt. Auf diese Weise haben die Forscher die Auswirkungen der Kennzeichnung von Schlagzeilen als "KI-generiert" untersucht. Die Teilnehmer bewerteten 16 Schlagzeilen, die entweder wahr, falsch, von KI oder von Menschen generiert waren.

In der ersten Studie wurden die Teilnehmer zufällig einer der folgenden Bedingungen zugeordnet: Keine Schlagzeile war als KI-generiert gekennzeichnet; KI-generierte Schlagzeilen waren als KI gekennzeichnet; menschlich generierte Schlagzeilen waren als KI gekennzeichnet; und falsche Schlagzeilen waren als falsch gekennzeichnet.

Vorbehalte gegenüber Teilen

KI-generierte Schlagzeilen haben die Probanden weniger gut einschätzen können. Auch waren sie weniger bereit, sie zu teilen - unabhängig davon, ob die Schlagzeilen wahr oder falsch waren und ob sie von Menschen oder KI erstellt wurden. Die Kennzeichnung als KI-generiert hatte einen dreimal geringeren Effekt als die Kennzeichnung von Schlagzeilen als falsch.

Die abneigende Haltung der Teilnehmer beruht laut den Wissenschaftlern auf der Erwartung, dass Schlagzeilen, die als KI-generiert gekennzeichnet sind, komplett von KI ohne menschliche Aufsicht erstellt wurden. Den Autoren zufolge sollte, um maximale Wirkung zu erzielen, falscher KI-generierter Inhalt als falsch und nicht nur als KI-generiert gekennzeichnet werden. (pressetext.com)

Inhalt

Kommentare

Künstliche Intelligenz KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare