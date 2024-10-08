Skepsis gegenüber KI-generierten Headlines

Tests mit 16 Schlagzeilen

Für ihre Studie wurden zwei vorregistrierte Online-Experimente mit 4.976 Teilnehmern aus den USA und Grossbritannien durchgeführt. Auf diese Weise haben die Forscher die Auswirkungen der Kennzeichnung von Schlagzeilen als "KI-generiert" untersucht. Die Teilnehmer bewerteten 16 Schlagzeilen, die entweder wahr, falsch, von KI oder von Menschen generiert waren.

In der ersten Studie wurden die Teilnehmer zufällig einer der folgenden Bedingungen zugeordnet: Keine Schlagzeile war als KI-generiert gekennzeichnet; KI-generierte Schlagzeilen waren als KI gekennzeichnet; menschlich generierte Schlagzeilen waren als KI gekennzeichnet; und falsche Schlagzeilen waren als falsch gekennzeichnet.

Vorbehalte gegenüber Teilen

KI-generierte Schlagzeilen haben die Probanden weniger gut einschätzen können. Auch waren sie weniger bereit, sie zu teilen - unabhängig davon, ob die Schlagzeilen wahr oder falsch waren und ob sie von Menschen oder KI erstellt wurden. Die Kennzeichnung als KI-generiert hatte einen dreimal geringeren Effekt als die Kennzeichnung von Schlagzeilen als falsch.

Die abneigende Haltung der Teilnehmer beruht laut den Wissenschaftlern auf der Erwartung, dass Schlagzeilen, die als KI-generiert gekennzeichnet sind, komplett von KI ohne menschliche Aufsicht erstellt wurden. Den Autoren zufolge sollte, um maximale Wirkung zu erzielen, falscher KI-generierter Inhalt als falsch und nicht nur als KI-generiert gekennzeichnet werden. (pressetext.com)