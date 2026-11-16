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Reolink RM
16. Nov 2026
Lesedauer 4 Min.

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Smarte Technikdeals für ein sicheres Zuhause

Wer schon länger über eine bessere Absicherung des eigenen Zuhauses nachdenkt, findet im November einen guten Anlass, den Plan in die Tat umzusetzen. Zum Black Friday reduziert Reolink die Preise vom 16. bis 30. November für ausgewählte Sicherheitskameras und Zubehör.
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© Reolink
Drei Objektive für eine umfassende Überwachung: OMVI 3i PoE

Wer einen grösseren Bereich überwachen und dabei sowohl den Überblick behalten als auch Details erkennen möchte, findet in der OMVI 3i PoE eine vielseitige Lösung. Ihr oberes Kameramodul erfasst mit zwei Objektiven einen 180-Grad-Panoramablick. Die 10-Megapixel-Kamera behält damit Einfahrten, Höfe und Gartenflächen im Blick. Zusätzlich holt die untere schwenk- und neigbare 4K-Pan-Tilt-Kamera entfernte Aktivitäten oder bestimmte Stellen näher heran.

Der Vorteil des dualen Aufbaus: Erkennt die Panoramakamera Personen, Fahrzeuge oder Tiere, nimmt die bewegliche Pan-Tilt-Kamera dank SyncTrack-Technologie automatisch die Verfolgung des jeweiligen Objektes auf. So behalten Nutzer stets den Gesamtüberblick, auch wenn die Trackingkamera gerade eine andere Richtung überwacht. Über die Pinpoint-Funktion lässt sich zudem ein spezifischer Punkt auswählen, auf den sich die bewegliche Kamera automatisch ausrichtet. 

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© Reolink

Zum Black Friday kostet die OMVI 3i PoE bei digitec.ch 229 CHF statt 279 CHF, eine Ersparnis von rund 20 Prozent.

Kabellos und flexibel: Altas Series B660 mit Solar Panel

Für Standorte, an denen eine flexible, kabellose Installation erwünscht ist, empfiehlt sich die Altas Series B660 mit Solar Panel 3. Die 4K-Kamera lässt sich um 355 Grad schwenken und 90 Grad neigen und ist dank dieser 360 Grad-Abdeckung für die Überwachung grösserer Bereiche ausgelegt. Ihr 20.000-mAh-Akku ermöglicht im Passiv-Infrarot-Modus bis zu 500 Tage Betriebszeit¹, etwa dann, wenn die Kamera längere Zeit ohne direkte Sonneneinstrahlung auskommen muss. Das im Lieferumfang enthaltene Solar Panel 3 kann die Laufzeit zusätzlich verlängern.

Ein besonderes Merkmal dieser Überwachungskamera ist die Voraufzeichnung von bis zu zehn Sekunden. Damit kann die Kamera schon Momente vor einer Bewegungserkennung erfassen und so zusätzlichen Kontext liefern. Für Nachtaufnahmen setzt das Modell auf die sogenannte ColorX-Technologie: Diese ermöglicht farbige, blendfreie Bilder auch bei geringem Umgebungslicht. Die automatische 360-Grad-Verfolgung hilft dabei, erkannte Bewegungen im überwachten Bereich im Auge zu behalten. Aufnahmen lassen sich lokal speichern, ein monatliches Abo ist nicht erforderlich.

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© Reolink

Die Altas Series B660 inklusive Solar Panel 3 ist im Aktionszeitraum bei digitec.ch mit über 25 Prozent Ermässigung für 159 CHF statt 219 CHF erhältlich.

Rundum-Sorglos-Paket für die Aussenüberwachung

Wer draussen gleich mehrere Bereiche abdecken möchte, kann zum Set aus Hub 1 Lite und zwei Argus Series B440 Kameras mit Solarpanel greifen. Es umfasst zwei kabellos angebundene Argus-B440-Aussenkameras mit Solarpanelen sowie den Hub 1 Lite als zentrale Speicher- und Verwaltungsstelle. Die Kameras können an unterschiedlichen Orten rund ums Haus installiert werden, der Hub bündelt und verwaltet dabei die Aufnahmen. Das reduziert den Verkabelungsaufwand und ermöglicht eine zentrale Übersicht. Die Argus Series B440 Kamera bietet eine 4K-Auflösung mit 8 Megapixeln und eine Pan-Tilt-Funktion, um grössere Bereiche abzudecken. Die Solarpanele unterstützen die Stromversorgung der Akkukamera zusätzlich. So ist am Einsatzort keine Steckdose erforderlich. Für die Verbindung stehen sowohl 2,4- als auch 5-GHz-WLAN zur Verfügung.

Der Hub 1 Lite ermöglicht die lokale Speicherung von 24/7-Aufnahmen von bis zu acht verbundenen Kameras. Der Speicher lässt sich mit einer optional erhältlichen microSD-Karte mit bis zu 1 TB erweitern. Die lokale Speicherung kommt ohne monatliche Gebühren oder Abo aus.

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© Reolink

Reolink bietet das Paket aus Hub 1 Lite & zwei B440-Kameras mit Solarpanelen im Aktionszeitraum bei digitec.ch mit knapp 25 Prozent Rabatt für 279 CHF statt 369 CHF an.

Welche Kamera ist die richtige für mich? Worauf es ankommt

Vor dem Kauf lohnt ein Blick auf den Einsatzort. Soll die Kamera eine grosse Fläche überblicken, bestimmte Stellen heranzoomen oder mehrere Bereiche gleichzeitig abdecken können? Wie gestaltet sich die Stromversorgung? Solar- und Akkumodule ersparen einen festen Stromanschluss, brauchen für das Solarpanel aber einen geeigneten Standort. Bei einer PoE-Kamera ist ein Netzwerkkabel erforderlich.

Ebenso wichtig ist die Frage nach Speicherung und laufenden Kosten. Die hier vorgestellten Angebote setzen auf lokale Speicheroptionen, je nach Modell werden Aufnahmen auf der Kamera oder über einen Hub verwaltet. Damit lässt sich die Überwachung ohne verpflichtendes Monatsabo nutzen.

¹Basierend auf einer vollständigen Akkuladung und 300 Sekunden Aufzeichnung pro Tag im PIR-Modus.

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