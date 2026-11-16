Smarte Technikdeals für ein sicheres Zuhause

Zum Black Friday kostet die OMVI 3i PoE bei digitec.ch 229 CHF statt 279 CHF, eine Ersparnis von rund 20 Prozent.

Kabellos und flexibel: Altas Series B660 mit Solar Panel

Für Standorte, an denen eine flexible, kabellose Installation erwünscht ist, empfiehlt sich die Altas Series B660 mit Solar Panel 3. Die 4K-Kamera lässt sich um 355 Grad schwenken und 90 Grad neigen und ist dank dieser 360 Grad-Abdeckung für die Überwachung grösserer Bereiche ausgelegt. Ihr 20.000-mAh-Akku ermöglicht im Passiv-Infrarot-Modus bis zu 500 Tage Betriebszeit¹, etwa dann, wenn die Kamera längere Zeit ohne direkte Sonneneinstrahlung auskommen muss. Das im Lieferumfang enthaltene Solar Panel 3 kann die Laufzeit zusätzlich verlängern.

Ein besonderes Merkmal dieser Überwachungskamera ist die Voraufzeichnung von bis zu zehn Sekunden. Damit kann die Kamera schon Momente vor einer Bewegungserkennung erfassen und so zusätzlichen Kontext liefern. Für Nachtaufnahmen setzt das Modell auf die sogenannte ColorX-Technologie: Diese ermöglicht farbige, blendfreie Bilder auch bei geringem Umgebungslicht. Die automatische 360-Grad-Verfolgung hilft dabei, erkannte Bewegungen im überwachten Bereich im Auge zu behalten. Aufnahmen lassen sich lokal speichern, ein monatliches Abo ist nicht erforderlich.