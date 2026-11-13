Warum KI die Geschäftslogik verstehen muss

Entscheidungen bleiben beim Menschen

«Die eigentliche Herausforderung für Unternehmen besteht heute nicht darin, immer mehr KI-Tools einzuführen, sondern dafür zu sorgen, dass diese den Kontext verstehen, in dem die Organisation tätig ist, und konkret zu ihren Entscheidungsprozessen beitragen», erklärt Matteo Emiliani, CEO von Natzka. Neben der Informationsabfrage unterstützt die Lösung laut Hersteller auch agentische Funktionen. Unternehmen können KI-Agenten konfigurieren, die innerhalb definierter Grenzen Aufgaben übernehmen. Die Kontrolle über wesentliche Entscheidungen soll jedoch beim Menschen bleiben.

Mit einer Plattform wie Natzka könnten Informationen aus ERP, Lagerverwaltung, Produktionsplanung und Controlling zusammengeführt werden. Die KI könnte so beispielsweise gefährdete Aufträge identifizieren, Auswirkungen verschiedener Produktionsprioritäten vergleichen und mögliche Massnahmen aufzeigen. Besonderes Augenmerk legt Natzka dabei auf Governance und Datensicherheit. Das Framework berücksichtigt die auf der Plattform hinterlegten Zugriffsberechtigungen und soll die Herkunft sowie Berechnung der verwendeten Kennzahlen nachvollziehbar machen. Natzka AI ist nach Angaben des Herstellers ab sofort international verfügbar und Bestandteil der bestehenden Natzka-Plattform.

Natzka kommt ursprünglich aus dem Umfeld von Business Intelligence, Datenmanagement und Performance Management. Das Unternehmen baut auf einer eigenen Plattform auf, mit der sich Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen, modellieren und analysieren lassen. Seine Positionierung hat sich zunehmend in Richtung Decision Intelligence und KI-gestützte Prozessautomatisierung verschoben.