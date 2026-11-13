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Christian Bühlmann
13. Nov 2026
Lesedauer 3 Min.

Warum KI die Geschäftslogik verstehen muss

Das Schweizer Softwareunternehmen Natzka erweitert seine Entscheidungsplattform um ein KI-Framework. Es soll Unternehmensdaten, Geschäftsregeln und bestehende KI-Modelle verbinden und so fundierte Entscheidungen erleichtern.
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Natzka lanciert mit dem Enterprise AI Framework Natzka AI eine Schweizer Lösung für kontextbezogene Unternehmens-KI.

© Natzka

Das Tessiner Softwareunternehmen Natzka hat sein neues Enterprise AI Framework Natzka AI vorgestellt. Die Lösung soll künstliche Intelligenz stärker in die betrieblichen Abläufe und Entscheidungsprozesse von Unternehmen integrieren. Dazu verbindet sie Daten aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen mit den jeweiligen Prozessen, Berechtigungen und Geschäftsregeln. Der Ansatz geht über klassische KI-Chatbots hinaus. Statt lediglich Fragen auf Basis einzelner Dokumente oder Datenquellen zu beantworten, soll Natzka AI den geschäftlichen Zusammenhang berücksichtigen. Mitarbeitende können beispielsweise Informationen aus Vertrieb, Finanzwesen und operativen Prozessen in natürlicher Sprache abfragen, ohne zuvor separate Auswertungen erstellen zu müssen.

Bestehende KI-Modelle integrieren

Technische Grundlage bildet die bestehende Decision-Intelligence-Plattform von Natzka. Sie führt Unternehmensdaten zusammen und bildet Geschäftsregeln sowie Zusammenhänge zwischen verschiedenen Kennzahlen ab. Das neue KI-Framework macht diese Informationen über eine dialogbasierte Benutzeroberfläche zugänglich. Alternativ können Unternehmen ihre bereits eingesetzten KI-Anwendungen über das Model Context Protocol (MCP) anbinden. Der offene Standard ermöglicht die Kommunikation zwischen KI-Systemen und externen Datenquellen beziehungsweise Werkzeugen. Unabhängig vom verwendeten KI-Modell sollen sämtliche Abfragen auf denselben Unternehmensdaten und Geschäftsregeln beruhen. Damit will Natzka widersprüchliche Ergebnisse vermeiden und die Nachvollziehbarkeit der Antworten verbessern.

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Natzka will Unternehmensdaten für KI-Systeme strukturiert zugänglich und dadurch als betrieblich Entscheidungsgrundlagen nutzbar machen, so Matteo Emiliani, CEO von Natzka.

 © Natzka
Entscheidungen bleiben beim Menschen

«Die eigentliche Herausforderung für Unternehmen besteht heute nicht darin, immer mehr KI-Tools einzuführen, sondern dafür zu sorgen, dass diese den Kontext verstehen, in dem die Organisation tätig ist, und konkret zu ihren Entscheidungsprozessen beitragen», erklärt Matteo Emiliani, CEO von Natzka. Neben der Informationsabfrage unterstützt die Lösung laut Hersteller auch agentische Funktionen. Unternehmen können KI-Agenten konfigurieren, die innerhalb definierter Grenzen Aufgaben übernehmen. Die Kontrolle über wesentliche Entscheidungen soll jedoch beim Menschen bleiben.

Mit einer Plattform wie Natzka könnten Informationen aus ERP, Lagerverwaltung, Produktionsplanung und Controlling zusammengeführt werden. Die KI könnte so beispielsweise gefährdete Aufträge identifizieren, Auswirkungen verschiedener Produktionsprioritäten vergleichen und mögliche Massnahmen aufzeigen. Besonderes Augenmerk legt Natzka dabei auf Governance und Datensicherheit. Das Framework berücksichtigt die auf der Plattform hinterlegten Zugriffsberechtigungen und soll die Herkunft sowie Berechnung der verwendeten Kennzahlen nachvollziehbar machen.  Natzka AI ist nach Angaben des Herstellers ab sofort international verfügbar und Bestandteil der bestehenden Natzka-Plattform. 

Natzka kommt ursprünglich aus dem Umfeld von Business Intelligence, Datenmanagement und Performance Management. Das Unternehmen baut auf einer eigenen Plattform auf, mit der sich Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen, modellieren und analysieren lassen. Seine Positionierung hat sich zunehmend in Richtung Decision Intelligence und KI-gestützte Prozessautomatisierung verschoben.

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