Ein Smartphone für die olympischen Winterspiele

Seit fast 30 Jahren ist Samsung Partner der olympischen und paralympischen Spiele. Wenn am 6. Februar die Winterspiele in Mailand und Cortina beginnen, ist der Hersteller wieder mit einer exklusiven Variante seines kompakten Falt-Smartphones Galaxy Z Flip7 für die Athleten am Start.

Die insgesamt 3'800 Teilnehmer aus 90 Ländern erhalten das Smartphone ab dem 30. Januar kostenlos vor Ort. Technisch entspricht die Olympic Edition dem bekannten Galaxy Z Flip7, es trägt aber eine blaue Rückseite und einen goldenen Metallrahmen. Ausserdem wurde ein Wallpaper speziell für die Winterspiele entworfen. Die Olympic Edition wird mit einer transparenten Magnethülle mit einem blauen kreisförmigen Magneten umgeben von goldenen Lorbeerblättern geliefert, der den Sieg symbolisieren soll.

Dazu gibt es spezielle Apps wie eine Kontaktkarte zum sozialen Netzwerken, eine Fitness-App und praktische Informationen zu Wettkämpfen und dem olympischen Dorf. Ausserdem erhalten die Athleten eine kostenlose 100-GB-eSIM zum Gerät. Samsung hofft vor allem auf viele Selfies auf dem Siegerpodest, nachdem diese mit den Sommerspielen 2024 in Paris eingeführt wurden und nun erstmals auch bei einer Winterolympiade erlaubt sind.