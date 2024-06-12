So schauen die Schweizer die EM

Im Wohn- oder Schlafzimmer steht ein Fernseher der Marke Samsung! Richtig? Damit bist du nicht allein. Die Verkaufszahlen von Galaxus zeigen, dass der südkoreanische Hersteller der Platzhirsch in Europa im Geschäft mit Flimmerkisten ist. Speziell die Schweizer Bevölkerung ist von ihnen angetan: Samsung verkaufte dieses Jahr in der Eidgenossenschaft fast doppelt so viele TV-Geräte wie LG Electronics – ebenfalls aus Südkorea – auf Rang 2.

In den EU-Ländern wie Deutschland und Österreich liegt ebenfalls Samsung an der Spitze der Rangliste. Doch wie lange noch? Hisense, bekannt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, macht von hinten mächtig Druck und holt auf. 2023 noch auf Platz 5 in der EU-Rangliste liegt der chinesische Anbieter dieses Jahr bereits auf Silberkurs, ganz knapp hinter dem Branchenprimus. Auch in der Schweiz stieg die Nachfrage nach Hisense-Mattscheiben zuletzt kräftig an. Aktuell liegen sie auf Rang 4 (2023 Rang 8), vor namhafter Konkurrenz wie Dyon, Sony oder Panasonic.

Der Ball ist rund und der Fernseher 55 Zoll LED

Bei der Grösse des Fernsehers ist sich unsere Kundschaft einig. Europäerinnen und Europäer setzen auf Mattscheiben mit einer Diagonale von 55 Zoll – das entspricht etwa 140 Zentimetern. Am zweithäufigsten landen in den Schweizer Warenkörben dieses Jahr zum ersten Mal 65 Zöller – mit einem Verkaufsplus von 48 % gegenüber dem Vorjahr.

In den EU-Ländern um Deutschland und Co legten die 65er sogar um 71 % zu und liegen neu auf Rang 4. Allerdings ist da der Trend nach ganz grossen und auch etwas teureren Geräten etwas neuer als in der Schweiz. Die Nachfrage nach den noch zweit- und drittplatzierten Grössen 32 und 43 Zoll sank dieses Frühjahr aber bereits.

Grösse bringt bekanntlich ohne die richtige Technik nicht viel. Mehr als jeder dritte Fernseher, der in einem Galaxus-Paket landet, ist mit LED-Bildschirmtechnologie ausgestattet. QLED, OLED und LCD folgen mit deutlichem Abstand dahinter.