So sieht der neue Schweizer Pass aus

«Der neue Pass lädt zu einer virtuellen Reise durch die 26 Kantone ein, von den Alpengipfeln bis hinunter in die Täler», so das Fedpol auf der Pass- und Identitätskarten-Webseite. Erstmals sei die «Fünfte Schweiz», welche die Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer repräsentiere, auf einer ihr gewidmeten Visaseite vertreten, heisst es weiter.

Die Hülle des Büchleins ist weiterhin rot. Beim neuen Pass sind Wasser und Berge wiederkehrende Elemente. Beispielsweise ist auf Seite 01 der Pizzo Rotondo abgebildet, der höchste Berg des Gotthardmassivs. Wie das Design im Detail aussieht, sehen Sie unten im Video.