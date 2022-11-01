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Claudia Maag
1. Nov 2022
Lesedauer 3 Min.

Identitätsdokumente

So sieht der neue Schweizer Pass aus

Der weiterhin rote Pass verfügt über neuste Sicherheitsstandards für Ausweisdokumente. Laut Fedpol lädt er zu einer virtuellen Reise durch die 26 Kantone ein – wiederkehrende Elemente sind Wasser und Berge.

Der neue Schweizer Pass

© (Quelle: Bundesamt für Polizei (fedpol))

Die neue Passserie entspricht den neusten Standards für Identitätsdokumente, wie das Bundesamt für Polizei (Fedpol) in einer Mitteilung schreibt. Die Sicherheitsmerkmale sind sowohl mit blossem Auge als auch unter UV-Licht sichtbar. Die neue Schweizer Passfamilie umfasst nebst dem ordentlichen Pass den Diplomaten-, Dienstpass, den Reiseausweis für Geflüchtete (Blau) sowie den Pass für ausländische Personen (Grün), die in der Schweiz leben.

Manche Elemente können mit blossem Auge, andere unter UV-Licht wahrgenommen werden

 © Quelle: fedpol/Videostill/PCtipp.ch

«Der neue Pass lädt zu einer virtuellen Reise durch die 26 Kantone ein, von den Alpengipfeln bis hinunter in die Täler», so das Fedpol auf der Pass- und Identitätskarten-Webseite. Erstmals sei die «Fünfte Schweiz», welche die Auslandsschweizerinnen und Auslandsschweizer repräsentiere, auf einer ihr gewidmeten Visaseite vertreten, heisst es weiter.

Die Hülle des Büchleins ist weiterhin rot. Beim neuen Pass sind Wasser und Berge wiederkehrende Elemente. Beispielsweise ist auf Seite 01 der Pizzo Rotondo abgebildet, der höchste Berg des Gotthardmassivs. Wie das Design im Detail aussieht, sehen Sie unten im Video.

Die neue Passfamilie entspricht laut Fedpol den neuesten Standards für Ausweisdokumente

 © Quelle: fedpol/Videostill/PCtipp.ch

Wie bisher werden die biometrischen Daten auf dem Mikrochip gespeichert, der sich im Einband des Reisepasses befindet. Die Daten auf dem Chip können nur mit einem Gerät gelesen werden, das eine verschlüsselte Übertragung gewährleistet, so das Fedpol. Fingerabdrücke seien besonders geschützt. Die Schweiz gewähre nur Ländern, die einen gleichwertigen Datenschutz wie die Schweiz haben, Zugang zu den Fingerabdrücken. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizerpass.ch.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Schweizer Pass kann ab sofort über das kantonale Passbüro bestellt werden, der Pass für Erwachsene ist weiterhin 10 Jahre gültig. Der Pass für Erwachsene kostet 140 Franken, jener für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 60 Franken. Kombiangebote von Reisepass und Identitätskarte können weiterhin bestellt werden. Für Erwachsene kostet das Kombiangebot 148 Franken, für Minderjährige 68 Franken. Mehr dazu unter diesem Fedpol-Link. In der ersten Jahreshälfte 2023 wird auch eine neue Identitätskarte erhältlich sein. Alle bisher ausgestellten Ausweise bleiben weiterhin bis zu deren Ablaufdatum gültig.

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