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Sommer ahoi: Dreame lanciert grossen Sale
Intelligente Saugroboter: Sauberkeit auf Autopilot
Dank innovativer Rollenwisch-Technologie mit kontinuierlicher Reinigung während des Betriebs bietet dieses Modell besonders gründliche Wischergebnisse und ist ideal für Hartböden mit höherem Reinigungsanspruch.
Normaler Preis: CHF 1'019.00
Angebot: CHF 669.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)
Der Saugroboter kombiniert 20’000 Pa Leistung mit Hindernisüberwindungssystem und automatischer Moppreinigung und eignet sich besonders für Haushalte mit Teppichen, Haustieren oder komplexen Wohnlayouts.
Normaler Preis: CHF 849.00
Angebot: CHF 629.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)
Mit bis zu 30’000 Pa Saugkraft, automatischem Moppaustausch im Dock und Heisswasser-Selbstreinigung richtet sich dieses Modell an Haushalte, die maximale Automatisierung und möglichst wenig Wartungsaufwand wünschen.
Normaler Preis: CHF 1'109.00
Angebot: CHF 759.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)
Der Dreame L50s Pro Ultra kombiniert starke Saugleistung von 30'000 Pa mit konsequenter Wischhygiene. Die HyperStream DuoBrush ist auf Haaraufnahme ausgelegt und reduziert Verwicklungen, während die Saugleistung konstant bleibt. Für den Wischbetrieb sorgt die
ThermoHub-Selbstreinigung bei 100° C dafür, dass die Wischpads gründlich gereinigt und Gerüche reduziert werden.
Normaler Preis: CHF 639.00
Angebot: CHF 499.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)
Nass- und Trockensauger: Für gründliche Reinigung in einem Schritt
Mit bis zu 85 °C heissem Wasser zur Fleckenlösung, 22’000 Pa Leistung und automatischer Bürstenhygiene eignet sich dieses Modell besonders für Küchenbereiche oder stark beanspruchte Böden.
Normaler Preis: CHF 509.00
Angebot: CHF 359.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)
Akkustaubsager: Für kraftvolle Tiefenreinigung in jedem Zuhause
Der flexible 2-in-1-Akkusauger Dreame Z30 Pro Aqua vereint Trockenstaubsaugen und Nassreinigung in einem einzigen Gerät. Mit starker Saugleistung und fortschrittlicher Wischtechnologie entfernt er Schmutz und Flecken effizient in nur einem Arbeitsgang.
Normaler Preis: CHF 509.00
Angebot: CHF 379.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)
Beauty-Technologie: Für Ergebnisse wie im Salon
Der 7-in-1-Styler mit Hochgeschwindigkeits-Luftstrom, mehreren Temperaturstufen und intelligenter Wärmeregulierung ermöglicht vielseitiges Styling bei gleichzeitig schonender Behandlung der Haare.
Normaler Preis: CHF 259.00
Angebot: CHF 199.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)
Der kompakte, faltbare Hochgeschwindigkeits-Haartrockner mit Dualspannung ist besonders für Reisen oder den Alltag unterwegs geeignet – klein, aber leistungsstark.
Normaler Preis: CHF 109.00
Angebot: CHF 79.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)
Haushalt: Kühle Luft an heissen Tagen
Der Dreame MF10 Standventilator ist eine innovative Lösung für eine angenehme Raumklimatisierung. Dank elegantem Design fügt er sich harmonisch in verschiedene Wohnumgebungen ein. Er bietet eine leistungsstarke Ausgangsleistung von 55 Watt und ist mit einer Oszillationsfunktion ausgestattet, die eine gleichmässige Luftverteilung im ganzen Raum ermöglicht. Zusätzlich verfügt er über zehn verschiedene Betriebsstufen, um die Luftzirkulation individuell anzupassen.
Normaler Preis: CHF 259.00
Angebot: CHF 199.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)
Weitere attraktive Angebote finden Sie auch auf der offiziellen Dreame Webseite.
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