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Dreame Switzerland
22. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

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Sommer ahoi: Dreame lanciert grossen Sale

Mit dem Start der warmen Jahreszeit eröffnet Dreame den diesjährigen Sommer-Sale und bietet attraktive Angebote auf innovative Smart-Home- und Reinigungslösungen. Vom 22. Juni bis zum 7. Juli 2026 profitieren Kundinnen und Kunden von exklusiven Rabatten auf ausgewählte Saugroboter, Nass- & Trockensauger und weitere Haushaltsgeräte der Marke. Der Sommer-Sale richtet sich an alle, die ihren Alltag effizienter gestalten und gleichzeitig modernste Technologie zu attraktiven Preisen entdecken möchten.
© Dreame

Intelligente Saugroboter: Sauberkeit auf Autopilot

Aqua 10 Ultra Roller Complete

© Dreame

Dank innovativer Rollenwisch-Technologie mit kontinuierlicher Reinigung während des Betriebs bietet dieses Modell besonders gründliche Wischergebnisse und ist ideal für Hartböden mit höherem Reinigungsanspruch.

Normaler Preis: CHF 1'019.00
Angebot: CHF 669.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)

X 50 Ultra Complete

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Der Saugroboter kombiniert 20’000 Pa Leistung mit Hindernisüberwindungssystem und automatischer Moppreinigung und eignet sich besonders für Haushalte mit Teppichen, Haustieren oder komplexen Wohnlayouts.

Normaler Preis: CHF 849.00
Angebot: CHF 629.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)

Matrix10 Ultra

© Dreame

Mit bis zu 30’000 Pa Saugkraft, automatischem Moppaustausch im Dock und Heisswasser-Selbstreinigung richtet sich dieses Modell an Haushalte, die maximale Automatisierung und möglichst wenig Wartungsaufwand wünschen.

Normaler Preis: CHF 1'109.00
Angebot: CHF 759.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)

L50s Pro Ultra

© Dreame

Der Dreame L50s Pro Ultra kombiniert starke Saugleistung von 30'000 Pa mit konsequenter Wischhygiene. Die HyperStream DuoBrush ist auf Haaraufnahme ausgelegt und reduziert Verwicklungen, während die Saugleistung konstant bleibt. Für den Wischbetrieb sorgt die 
ThermoHub-Selbstreinigung bei 100° C dafür, dass die Wischpads gründlich gereinigt und Gerüche reduziert werden.

Normaler Preis: CHF 639.00
Angebot: CHF 499.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)

Nass- und Trockensauger: Für gründliche Reinigung in einem Schritt

H15 Pro Heat

© Dreame

Mit bis zu 85 °C heissem Wasser zur Fleckenlösung, 22’000 Pa Leistung und automatischer Bürstenhygiene eignet sich dieses Modell besonders für Küchenbereiche oder stark beanspruchte Böden.

Normaler Preis: CHF 509.00
Angebot: CHF 359.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)

Akkustaubsager: Für kraftvolle Tiefenreinigung in jedem Zuhause

Z30 Pro Aqua

© Dreame

Der flexible 2-in-1-Akkusauger Dreame Z30 Pro Aqua vereint Trockenstaubsaugen und Nassreinigung in einem einzigen Gerät. Mit starker Saugleistung und fortschrittlicher Wischtechnologie entfernt er Schmutz und Flecken effizient in nur einem Arbeitsgang.

Normaler Preis: CHF 509.00
Angebot: CHF 379.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)

Beauty-Technologie: Für Ergebnisse wie im Salon

Airstyle Pro

© Dreame

Der 7-in-1-Styler mit Hochgeschwindigkeits-Luftstrom, mehreren Temperaturstufen und intelligenter Wärmeregulierung ermöglicht vielseitiges Styling bei gleichzeitig schonender Behandlung der Haare.

Normaler Preis: CHF 259.00
Angebot: CHF 199.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)

Pocket Neo

© Dreame

Der kompakte, faltbare Hochgeschwindigkeits-Haartrockner mit Dualspannung ist besonders für Reisen oder den Alltag unterwegs geeignet – klein, aber leistungsstark.

Normaler Preis: CHF 109.00
Angebot: CHF 79.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)

Haushalt: Kühle Luft an heissen Tagen

MF10

© Dreame

Der Dreame MF10 Standventilator ist eine innovative Lösung für eine angenehme Raumklimatisierung. Dank elegantem Design fügt er sich harmonisch in verschiedene Wohnumgebungen ein. Er bietet eine leistungsstarke Ausgangsleistung von 55 Watt und ist mit einer Oszillationsfunktion ausgestattet, die eine gleichmässige Luftverteilung im ganzen Raum ermöglicht. Zusätzlich verfügt er über zehn verschiedene Betriebsstufen, um die Luftzirkulation individuell anzupassen.

Normaler Preis: CHF 259.00
Angebot: CHF 199.00
(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)

Weitere attraktive Angebote finden Sie auch auf der offiziellen Dreame Webseite.

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