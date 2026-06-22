Sommer ahoi: Dreame lanciert grossen Sale

Der Dreame MF10 Standventilator ist eine innovative Lösung für eine angenehme Raumklimatisierung. Dank elegantem Design fügt er sich harmonisch in verschiedene Wohnumgebungen ein. Er bietet eine leistungsstarke Ausgangsleistung von 55 Watt und ist mit einer Oszillationsfunktion ausgestattet, die eine gleichmässige Luftverteilung im ganzen Raum ermöglicht. Zusätzlich verfügt er über zehn verschiedene Betriebsstufen, um die Luftzirkulation individuell anzupassen.

Normaler Preis: CHF 259.00

Angebot: CHF 199.00

(Angebot gültig vom 22. Juni bis 7. Juli 2026)

Weitere attraktive Angebote finden Sie auch auf der offiziellen Dreame Webseite.