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Johann Scheuerer
15. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

Sonnet erweitert Echo-Serie um USB-C-Multi-Hub mit 5-Gigabit-Ethernet

Sonnet Technologies hat mit dem Echo 6 USB-C 5GbE Multi Hub ein neues Modell seiner Echo-Serie vorgestellt. Der kompakte Hub kombiniert einen 4K-HDMI-Ausgang, drei USB-Ports mit bis zu 10 Gbit/s, 5-Gigabit-Ethernet sowie USB-C Power Delivery mit bis zu 100 Watt.
© Sonnet

Er richtet sich an Anwender, die mobile Computer über eine einzige USB-C- oder Thunderbolt-Verbindung in einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz integrieren möchten.

Der Echo 6 ermöglicht den Anschluss eines 4K-Monitors oder Projektors mit 60 Hz über HDMI. Die integrierte 5-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle soll schnelle kabelgebundene Netzwerkverbindungen etwa für den Zugriff auf NAS-Systeme oder grosse Mediendateien bieten. Über die drei USB-Ports mit 10 Gbit/s lassen sich unter anderem SSDs, Audio-Interfaces und weitere Peripheriegeräte anbinden. Wird ein USB-C-Netzteil angeschlossen, können Hub und Notebook gleichzeitig über dasselbe Kabel mit bis zu 100 Watt versorgt werden.

Der Hub ist mit Thunderbolt-, USB4- und USB-C-Geräten mit DisplayPort Alt Mode kompatibel und unterstützt macOS 15 oder neuer, Windows 11 sowie iPadOS 17 und neuer. Der Echo 6 USB-C 5GbE Multi Hub ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 111 Euro erhältlich. In der Schweiz ist der Hub für 104 Franken erhältlich.

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