Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

SpaceX sichert sich Kaufrecht für KI-Startup Cursor

SpaceX steht möglicherweise vor der grössten Übernahme seiner Geschichte. Das KI-Startup Cursor könnte für 60 Milliarden US-Dollar gekauft werden.
© SpaceX 

Die KI- und Weltraumfirma des Tech-Milliardärs Elon Musk hat sich das Recht gesichert, das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Startup Cursor noch in diesem Jahr für 60 Milliarden US-Dollar (rund 51 Milliarden Euro) zu übernehmen.

Beide Unternehmen wollen künftig eng zusammenarbeiten, «um die weltweit beste KI für Programmier- und Wissensarbeit zu entwickeln», wie SpaceX am Mittwoch auf der Plattform X mitteilte. Sollte es doch nicht zu einer Übernahme kommen, erhält Cursor den Angaben zufolge eine Entschädigung von 10 Milliarden Dollar.

SpaceX war kürzlich mit Musks KI-Unternehmen xAI fusioniert. xAI konkurriert mit Anbietern wie Anthropic und OpenAI bei generativen KI-Tools für Privat- und Geschäftskunden. Der Deal folgt auf Musks Aussage, dass xAI bei Software-Programmierwerkzeugen der Konkurrenz hinterherhinke und er die Firma deshalb von Grund auf neu aufbauen wolle. Im März hatte Musk einen Stellenabbau angeordnet und gleichzeitig verstärkt nach Ingenieuren gesucht – unter anderem auch bei Cursor.

Laut Bloomberg will SpaceX Cursor vorerst nicht sofort übernehmen, da der Börsengang des Raketenunternehmens unmittelbar bevorsteht. Ein derart grosser Deal würde eine Aktualisierung der Börsenunterlagen und Finanzdaten erfordern und könnte den geplanten Börsengang verzögern. SpaceX strebt dabei eine Bewertung von zwei Billionen US-Dollar an. Weder SpaceX noch xAI reagierten zunächst auf eine Anfrage von Bloomberg zu dem Thema.

Der KI-Assistent von Cursor, der 2023 gestartet wurde, hilft Programmierern, Code deutlich effizienter zu schreiben. Das Startup gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen seiner Branche. Das KI-gestützte Programmieren erfordert jedoch enorme Rechenleistung – eine Ressource, über die SpaceX dank seiner grossen Rechenzentren reichlich verfügt.

Zu den Investoren von Cursor gehören unter anderem Nvidia, der Google-Mutterkonzern Alphabet sowie der Venture-Fonds von OpenAI.
 

Kommentare

Künstliche Intelligenz
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Schweizer Marktstart der FRITZ!Box 4630
Ab sofort im Schweizer Handel verfügbar, soll die neue FRITZ!Box 4630 den Einstieg ins Glasfaser-Heimnetz mit Wi-Fi 7 und vielseitigen Komfortfunktionen besonders einfach machen. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Beschwerden verspätet
Keine Aufhebung der Abstimmung über E-ID-Gesetz wegen Swisscom-Spende
Die eidgenössische Abstimmung vom 28. September 2025 über das E-ID-Gesetz wird nicht wiederholt. Das Bundesgericht tritt auf die verspätet erhobenen Beschwerden im Zusammenhang mit der Zuwendung der Swisscom von 30'000 Franken an ein privates Abstimmungskomitee nicht ein.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Apr 2026
Mehr erfahren
News
TV-Lizenznehmer der Marke Thomson meldet Insolvenz an
Die österreichische StreamView GmbH, die TV-Geräte unter den Markenlizenzen von Thomson und Nokia vertreibt, musste Insolvenz anmelden. Der Brand-Spezialist Established sucht offenbar bereits einen neuen Partner für die Nutzung der Marke Thomson.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
21. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
News
Phishing im Zusammenhang mit Verkäufen auf Ricardo.ch
Cyberkriminelle nutzen gezielt Verkaufsinserate auf Ricardo.ch, um Inserierende mit einer Kombination aus echten und gefälschten Nachrichten zu täuschen. Dabei versuchen sie, an die TWINT-Nummer und den TWINT-PIN der Betroffenen zu gelangen, um missbräuchliche Zahlungen vorzunehmen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare