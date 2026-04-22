SpaceX sichert sich Kaufrecht für KI-Startup Cursor

Die KI- und Weltraumfirma des Tech-Milliardärs Elon Musk hat sich das Recht gesichert, das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Startup Cursor noch in diesem Jahr für 60 Milliarden US-Dollar (rund 51 Milliarden Euro) zu übernehmen.

Beide Unternehmen wollen künftig eng zusammenarbeiten, «um die weltweit beste KI für Programmier- und Wissensarbeit zu entwickeln», wie SpaceX am Mittwoch auf der Plattform X mitteilte. Sollte es doch nicht zu einer Übernahme kommen, erhält Cursor den Angaben zufolge eine Entschädigung von 10 Milliarden Dollar.

SpaceX war kürzlich mit Musks KI-Unternehmen xAI fusioniert. xAI konkurriert mit Anbietern wie Anthropic und OpenAI bei generativen KI-Tools für Privat- und Geschäftskunden. Der Deal folgt auf Musks Aussage, dass xAI bei Software-Programmierwerkzeugen der Konkurrenz hinterherhinke und er die Firma deshalb von Grund auf neu aufbauen wolle. Im März hatte Musk einen Stellenabbau angeordnet und gleichzeitig verstärkt nach Ingenieuren gesucht – unter anderem auch bei Cursor.

Laut Bloomberg will SpaceX Cursor vorerst nicht sofort übernehmen, da der Börsengang des Raketenunternehmens unmittelbar bevorsteht. Ein derart grosser Deal würde eine Aktualisierung der Börsenunterlagen und Finanzdaten erfordern und könnte den geplanten Börsengang verzögern. SpaceX strebt dabei eine Bewertung von zwei Billionen US-Dollar an. Weder SpaceX noch xAI reagierten zunächst auf eine Anfrage von Bloomberg zu dem Thema.

Der KI-Assistent von Cursor, der 2023 gestartet wurde, hilft Programmierern, Code deutlich effizienter zu schreiben. Das Startup gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen seiner Branche. Das KI-gestützte Programmieren erfordert jedoch enorme Rechenleistung – eine Ressource, über die SpaceX dank seiner grossen Rechenzentren reichlich verfügt.

Zu den Investoren von Cursor gehören unter anderem Nvidia, der Google-Mutterkonzern Alphabet sowie der Venture-Fonds von OpenAI.

