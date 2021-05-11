Spotify: Drei neue Möglichkeiten, um Musik und Podcasts zu teilen

Wer eine interessante Podcast-Episode findet, möchte vielleicht nur einen bestimmten Teil davon teilen, der besonders hörenswert ist. Dies geht nun mit dem neuen Podcast-Timestamp-Sharing. Um einen Zeitstempel zu teilen, tippen Sie (auf einem Android-10-Gerät ausprobiert) während des Hörens der Episode unten auf die Teilen-Schaltfläche und aktivieren den Schieberegler bei Ab 00:00 (also der gewünschten Sekunden- bzw. Minutenzeit). Anschliessend wählen Sie unten, über welchen Social-Media-Kanal der Podcast ab dieser Zeit geteilt werden soll. Die Empfängerin oder der Empfänger muss dann nur auf einen Link tippen/klicken, um die Episode ab jenem Zeitpunkt anzuhören.

3. Canvas-Funktion kommt auf mehr Plattformen

Mit der Canvas-Funktion (kurzes Bildmaterial in einer Schleife) von Spotify kann man statische Song-Seiten etwas lebendiger gestalten. Neu kann man seine Lieblingssongs mit Canvas nicht nur über Instagram Stories teilen, sondern auch via Snapchat.

Wer Canvas via Insta oder Snapchat teilen will, kann sie sich vorab in der Vorschau anzeigen lassen, um zu sehen, wie sie auf dem sozialen Kanal dargestellt werden.