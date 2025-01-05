SRG hat UKW abgeschaltet

Wer heute am Radio Nachrichten, Musik, Wetterprognosen oder Verkehrsmeldungen hört, tut dies weitgehend über die digitale Radio-Sendetechnologie DAB+ oder über Internet (IP). Immer weniger UKW-Empfangsgeräte sind in der Schweiz noch in Gebrauch. Deswegen schaltet die SRG die veralteten UKW-Antennen per 31. Dezember 2024 ab, wie sie mitteilt. Um DAB+ empfangen zu können, benötigt man ein entsprechendes Gerät oder einen Adapter.

Wir vom PCtipp haben bereits mehrere Artikel zum Thema veröffentlicht. Hier nun eine Auswahl davon nach unserem Video über DAB+: