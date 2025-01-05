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Patrick Hediger
5. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

Hallo DAB+

SRG hat UKW abgeschaltet

Letzte Woche war nun wirklich Schluss mit UKW. Die SRG hat die veralteten UKW-Antennen per 31. Dezember 2024 abgeschaltet. Wer ab 2025 SRG-Radio hören will, muss das über DAB+ oder das Internet tun.

Symbolbild

© (Quelle: Skitterphoto/Pixabay)

Wer heute am Radio Nachrichten, Musik, Wetterprognosen oder Verkehrsmeldungen hört, tut dies weitgehend über die digitale Radio-Sendetechnologie DAB+ oder über Internet (IP). Immer weniger UKW-Empfangsgeräte sind in der Schweiz noch in Gebrauch. Deswegen schaltet die SRG die veralteten UKW-Antennen per 31. Dezember 2024 ab, wie sie mitteilt. Um DAB+ empfangen zu können, benötigt man ein entsprechendes Gerät oder einen Adapter.

Wir vom PCtipp haben bereits mehrere Artikel zum Thema veröffentlicht. Hier nun eine Auswahl davon nach unserem Video über DAB+:

Lesen Sie auch:  DAB+-Radio Medion Life P66700 im PCtipp-Test, DAB+-Empfang verbessern und Das alte Autoradio auf DAB+ aufrüsten

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