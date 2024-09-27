Stadtpolizei Zürich rät bei Rad-WM von Google Maps ab

Deshalb empfiehlt die Stadtpolizei Zürich auf X (Twitter) und ihrer Website für die Navigation in dieser Zeit nicht auf Google Maps zu setzen. Man solle TomTom, Apple-Karten oder Waze für allfällige Anfahrten in das Renngebiet nutzen.
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
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