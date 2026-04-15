Stärkung der globalen Position der Schweiz im Bereich Bildung, Forschung und Innovation

Der Swissnex-Jahresbericht 2025 zeigt die entscheidenden Beiträge des Netzwerks zur internationalen Zusammenarbeit und zum globalen Wissensaustausch auf, mit denen die Rolle der Schweiz als weltweit führende Innovationskraft gefestigt wird.

Der Jahresbericht gibt einen Überblick über die Aktivitäten von Swissnex an den sechs Hauptstandorten sowie von dessen Netzwerk bestehend aus mehr als 20 Wissenschaftsrätinnen und räten in Schweizer Botschaften weltweit. Im Jahr 2025 organisierte Swissnex Veranstaltungen und Aktivitäten zu Themen wie Entrepreneurship, Wissenschaftskommunikation und Spitzentechnologien und hat so die Beziehungen im Bereich Bildung, Forschung und Innovation zwischen den Ländern weiter ausgebaut. Mit den von Innosuisse unterstützten und von Swissnex durchgeführtenStart-up Camps förderte das Netzwerk 151 Schweizer Start-ups an verschiedenen Standorten und trug somit zur Stärkung der Präsenz der Schweiz in den weltweit dynamischsten Innovationsökosystemen bei. und trug somit zur Stärkung der Präsenz der Schweiz in den weltweit dynamischsten Innovationsökosystemen bei.

Ein besonderes Highlight für das Netzwerk war das 25-jährige Bestehen von Swissnex in Boston und New York. Dieses Jubiläum wurde im Rahmen von drei besonderen Formaten begangen. An der Climate Week NYC wurden neue Ansätze einer planetaren Diplomatie diskutiert. Zudem hatten mehr als 40 Schweizer Start-ups die Möglichkeit, bei Start-up Camps Kontakte mit dem wettbewerbsintensiven Ökosystem an der US-Ostküste zu knüpfen. Der Swissnex Quantum Summit in Genf schliesslich brachte über 100 führende Fachleute der Quantenwissenschaft aus 16 Ländern zusammen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in einem der wichtigsten neuen Forschungsbereiche zu fördern.

Swissnex in San Francisco rückte die Schweiz ins Zentrum der weltweiten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Themen KI und Robotik. Dabei reichte die Programmgestaltung über den Hype um die Erforschung konkreter Anwendungen – von verkörperter Intelligenz über digitale Archivierung bis hin zu Wissenschaftskommunikation – hinaus, um zu gewährleisten, dass die Schweizer Innovationskraft im Silicon Valley weiterhin sichtbar bleibt und nicht an Bedeutung verliert.

In Brasilien intensivierte das Netzwerk das Engagement der Schweiz für das Amazonasgebiet. Vom Weltwirtschaftsforum WEF in Davos bis hin zur Planetary Embassy anlässlich der UNO-Klimakonferenz COP30 in Belém rückte das Swissnex-Team die planetare Diplomatie ins Scheinwerferlicht. Mit dem Projekt Planetary Embassy sollen die menschlichen und nichtmenschlichen Interessen auf diesem Planeten wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.

Swissnex in China setzte sich mit unterschiedlichen strategischen Themen wie Robotik, Nachhaltigkeit und Klima auseinander. So trugen die Initiative Next Generation Solutions for Disaster Risk Reduction (nexGenDRR) und das Programm Tech&Ethics dazu bei, die Rolle des Netzwerks als verlässlicher Partner beim Navigieren durch die Innovationslandschaft in China zu stärken.

In Indien hat das Inkrafttreten des Handels- und Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (TEPA) für neue Impulse in den Bereichen Handel, Investitionen und Innovation gesorgt. Swissnex unterstützte eine Rekordzahl an Start-ups, baute die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie durch das Programm Academia-Industry Training (AIT) aus, das erstmals zusammen mit einer staatlichen Regierung durchgeführt wurde, und richtete den zweiten Dialog zwischen Indien und der Schweiz zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen (Antimicrobial Resistance Innovation Dialogue) aus, mit dem die gemeinsamen Herausforderungen im Bereich der globalen Gesundheit mithilfe von Wissenschaft und Partnerschaften angegangen werden.

Die Expo 2025 in Osaka verlieh Swissnex in Japan neue Dynamik für die schweizerisch-japanische Zusammenarbeit. Über sechs Monate lang pflegten Forschende, Start-ups, Künstlerinnen und Künstler, politische Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie branchenführende Unternehmen einen intensiven Austausch. Die dabei geknüpften Beziehungen werden sich zu langfristigen Partnerschaften weiterentwickeln und so zur Bewältigung der Herausforderungen unserer Zeit beitragen.