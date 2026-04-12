Start der nationalen Sensibilisierungskampagne für Cybersicherheit 2026

Diese Ambivalenz wird unter dem Motto «SUPER, oder?» in einer neuen Sensibilisierungskampagne zur Cybersicherheit aufgenommen. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS), die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) und die kantonalen und städtischen Polizeikorps, die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB), die Schweizerische Post und der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) lancieren vom 13. April bis 10. Mai 2026 einen weiteren Teil der nationalen Kampagne «S-U-P-E-R.ch», um das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Cybersicherheit zu stärken.

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Phishing- oder Betrugsnachrichten in unseren Posteingängen landen. Viele dieser kriminellen Kontaktaufnahmen werden heute zuverlässig erkannt und gelöscht. Doch es gibt weiterhin Inhalte, die so verlockend erscheinen, dass man ihre Glaubwürdigkeit nicht hinterfragt – oder Mitteilungen, die derart professionell gestaltet und im jeweiligen Kontext stimmig sind, dass kaum mehr Hinweise auf ihre betrügerische Absicht erkennbar bleiben. Solche Situationen bergen erhebliche Risiken. Auch Nachlässigkeit und Routine im Umgang mit digitalen Diensten können die eigene Cybersicherheit schwächen. Um diese Herausforderungen ins öffentliche Bewusstsein zu rufen, startet am 13. April die nationale Sensibilisierungskampagne «S‑U‑P‑E‑R.ch» 2026 unter dem Motto «SUPER, oder?».

«SUPER, oder?»

Das Motto erinnert daran, immer alle Informationen auf deren Plausibilität zu überprüfen und sich an die bekannten Cybersicherheitsmassnahmen zu halten. Die Kampagne soll das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Cybersicherheit stärken und die aktive Auseinandersetzung mit unvorsichtigen Verhaltensweisen fördern. Um möglichst alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen, werden konkrete und praxisnahe Beispiele verwendet, welche den meisten aus dem Alltag vertraut sind. Auf der Kampagnenseite S-U-P-E-R.ch finden sich verschiedene Informationen rund um das Thema Cybersicherheit – sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Zudem stehen auf der Website Quiz in drei Schwierigkeitsstufen zur Verfügung, um das eigene Cybersicherheitswissen zu prüfen.

Siebte SUPER-Ausgabe

In dieser inzwischen siebten Ausgabe der nationalen Kampagne «S-U-P-E-R.ch», die in Zusammenarbeit mit der Agentur Partner & Partner realisiert wird, arbeitet das BACS wie im letzten Jahr mit der SKP und den kantonalen und städtischen Polizeikorps, der SBB, der Post und dem SVV zusammen. Die erste Kampagne erläuterte fünf wichtige Cybersicherheitsmassnahmen, wobei jeder Buchstabe von SUPER für einen Schritt steht. Die folgenden Kampagnen vertieften das Wissen zu den jeweiligen Schritten. Letztes Jahr stand mit «Keine Ausreden. Machen!» die Umsetzung im Mittelpunkt. In der aktuellen Kampagne geht es nun darum, das erworbene Wissen anzuwenden und weiterhin achtsam zu bleiben. Die Kampagne startet am 13. April und dauert bis zum 10. Mai 2026.

S-U-P-E-R.ch