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Patrick Hediger
2. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

Sunrise CFO Jany Fruytier vor Rücktritt

Jany Fruytier wird Sunrise per 31. August 2026 verlassen und die Suche nach einer Nachfolge läuft.

Jany Fruytier

© Sunrise

Jany Fruytier, Chief Financial Officer (CFO) von Sunrise, wird von seiner Funktion sowie aus dem Sunrise Executive Committee (Geschäftsleitung) zurücktreten, um eine neue Stelle anzutreten. Liberty Global beabsichtigt, ihn per 1. September 2026 zum Chief Financial Officer der Ziggo Group zu ernennen – dies im Rahmen des geplanten Spin-offs der Ziggo Group von Liberty Global.  

Seit Dezember 2020 ist Jany Fruytier Chief Financial Officer von Sunrise. In dieser Zeit prägte er die finanzielle Entwicklung des Unternehmens massgeblich und trieb entscheidende Veränderungen in der Weiterentwicklung des Unternehmens voran.

In seiner Funktion als CFO verantwortete er die Umsetzung und Überwachung des Zusammenschlusses sowie der Integration von Sunrise und UPC hinsichtlich der zu realisierenden Kosten- und Umsatzsynergien und der finanziellen Vorteile daraus. Diese Arbeiten trugen wesentlich zur Stärkung der Wettbewerbsposition des Unternehmens im Schweizer Markt bei.

Sunrise hat die Suche nach einer Nachfolge intern und extern gestartet. Jany Fruytier wird seine Funktion als CFO bis Ende August 2026 weiter ausüben und dem Unternehmen anschliessend in beratender Funktion für eine umfassende Übergabe zur Verfügung stehen.

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