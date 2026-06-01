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Boris Boden
1. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

Xplora schliesst die Übernahme von Emporia ab

Der norwegische Hersteller Xplora hat die strategische Übernahme der Emporia Group erfolgreich abgeschlossen. Zusammen mit der Marke Doro soll Emporia eine führende Position bei der Connectivity im Senioren-Segment einnehmen.
Sten Kirkbak, CEO von Xplora

Sten Kirkbak, CEO von Xplora Technologies AS

© Xplora Technologies

Im März hatte er norwegische Hersteller Xplora Technologies AS bekannt gegeben, den österreichischen Spezialisten für Seniorentelefone Emporia zu übernehmen. Diese Transaktion, bei der die Emporia Eignerin und Mitgründerin Eveline Pupeter ihre Anteile abgegeben hat, wurde jetzt erfolgreich abgeschlossen. Xplora übernimmt dabei die bestehenden Verbindlichkeiten von emporia, was einem impliziten Enterprise Value von circa 9,7 Millionen Euro entsprechen soll. Emporia soll voraussichtlich im dritten Quartal 2026 in den Konzernabschluss von Xplora konsolidiert werden.

Emporia bringt ein vollständig entwickeltes Portfolio marktreifer 5G-Produkte und Technologieplattformen in die Gruppe ein. Damit will Xplora die Markteinführung der nächsten Generation vernetzter Geräte beschleunigen und gleichzeitig zuvor geplante Entwicklungsinvestitionen in Höhe von rund 30 bis 40 Millionen norwegischer Kronen (2,8 bis 3,7 Millionen Euro) vermeiden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Transaktion signifikante operative und technologische Synergien in den Bereichen Einkauf, Produktion, Softwareentwicklung sowie eine gemeinsame Plattforminfrastruktur ermöglicht.

Xplora selbst bedient den Markt der Produkte für Kinder und Jugendliche mit Smartwatches und Smartphones. Durch die Übernahme des schwedischen Herstellers von Seniorenprodukten, Doro, wurde im Jahr 2025 eine neue Zielgruppe angesprochen, die jetzt zusammen mit Emporia besonders in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Frankreich sowie den nordischen Ländern mit 30 Prozent mehr Volumen bedient werden kann.

Ziel sei es einfach zu bedienende und sichere Mobilgeräte anzubieten, die in Kombination mit abonnementbasierten Konnektivitätsdiensten Familien und Senioren angeboten werden können. Als Beispiele nennen die Norweger den Remote-Zugriff per Xplora-App auf Smartphones zur Hilfe oder einen integrierten Warner vor Online-Betrugsgversuchen.  

«Der Abschluss der Emporia-Übernahme ist ein bedeutender Meilenstein für Xplora und ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur führenden globalen Plattform für Sicherheit, Kommunikation und Konnektivität über Generationen hinweg», sagt Sten Kirkbak, CEO von Xplora. Und weiter: «Familien benötigen zunehmend Technologien, die einfach, sicher und nahtlos vernetzt sind – sowohl für Kinder als auch für ältere Angehörige. Gemeinsam mit Doro und Emporia sind wir einzigartig positioniert, genau diese Bedürfnisse zu adressieren und gleichzeitig die Basis für unsere Abonnement- und Konnektivitätsdienste deutlich auszubauen.»

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