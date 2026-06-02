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Patrick Hediger
2. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

Zattoo bringt Rally.TV in die DACH-Region

Zattoo erweitert sein kostenloses FAST-Channel-Angebot mit Rally.TV um Highlights und spektakuläre Szenen aus der internationalen Rallye-Welt. Der neue Channel ist ab sofort für alle Zattoo Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. 
© Zattoo

Mit Rally.TV von WRC Promoter baut Zattoo sein kostenloses FAST-Angebot gezielt im Sportbereich weiter aus und ergänzt das bestehende Portfolio um Inhalte aus der FIA World Rally Championship (WRC) und der FIA European Rally Championship (ERC). Neben spektakulären Onboard-Aufnahmen und Best-ofs erwarten Zuschauerinnen und Zuschauer Rallye-Highlights, Archivmaterial, ausgewählte Live-Inhalte sowie exklusive Einblicke in die Welt des Rallyesports.

Tina Rodriguez, CEO ad interim bei Zattoo: «Der Ausbau unseres FAST-Angebots ist ein wichtiger Bestandteil unserer Content-Strategie. Rally.TV ergänzt unser FAST-Channel-Portfolio perfekt: Unsere Nutzerinnen und Nutzer lieben Sport. Gleichzeitig erweitern wir unser Angebot um einen attraktiven Sportsender und bringen noch mehr kuratierte, spannende Inhalte sowie kostenlose Unterhaltung und Vielfalt auf unsere Plattform.»

«Die Zusammenarbeit mit Zattoo ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Reichweite von Rally.TV in Europa weiter auszubauen», sagt Philipp Maenner, Senior Director Media Rights and OTT Platforms beim WRC Promoter. «Die DACH-Region ist ein wichtiger Markt für den Rallyesport, und mit Zattoo gewinnen wir eine starke Plattform, um Inhalte aus der WRC und ERC einem noch breiteren Publikum einfach zugänglich zu machen.»

Über FIA World Rally Championship

Die World Rally Championship (WRC) ist die Premium-Rennserie der FIA im Rallyesport. Sie präsentiert Hochleistungsfahrzeuge und die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt in spektakulären Kulissen – von den eisigen Winterlandschaften Schwedens bis zu den heissen und felsigen Strecken Kenias. Bei insgesamt 14 Rallyes kämpfen die Teilnehmenden um den Fahrer- und Herstellertitel. Weitere Informationen finden Sie unter www.wrc.com.
 

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