Sunrise mail: Daran müssen Sie bei der Mail-Züglete denken

Letzte Woche wurden erste Sunrise-Internet-Kunden per Post angeschrieben. Grund: Sunrise migriert seine E-Mail-Plattform von Google Servern zum deutschen Anbieter «1 und 1». Mail-Daten werden laut Sunrise aber nach wie vor in der Schweiz, in Sunrise-Rechenzentren gehostet. Daher will der Provider Kunden frühzeitig informieren, welche Einstellungsänderungen in E-Mail-Programmen wie Outlook und Thunderbird oder auf mobilen Geräten vorzunehmen sind. Google habe noch keine endgültigen Daten bekanntgegeben, ab wann der Mail-Dienst definitiv eingestellt werde, meint Mediensprecher Roger Schaller auf Anfrage. Man gehe davon aus, dass dies spätestens im ersten Quartal 2015 der Fall sein wird. Man wolle die Kunden schon frühstmöglich, in ersten Tranchen, auf die Umstellung vorbereiten, so Sunrise.

Wer muss etwas unternehmen?

Kunden, die nur übers Web-Interface, z.B. mit Firefox oder Internet Explorer, auf mail.sunrise.ch zugreifen, müssen nichts unternehmen. Laut Sunrise werde die Weboberfläche sukzessive ab Ende November migriert. Die gut erklärte Anleitung der Sunrise-Seite dient Kunden dazu, die E-Mail-Einstellungen für mobile Geräte und Clients wie Thunderbird und Outlook jetzt schon anzupassen, damit die Mails zum Zeitpunkt der Umstellung richtig umgeleitet werden.

Dass aber durch die Umstellung Kalenderdaten und Erinnerungsfunktionen verloren gehen könnten, scheine den Sunrise-Support nicht zu interessieren, wie uns ein Leser schreibt. Sunrise wolle künftig nur noch Mail- und Kontaktfunktion anbieten und erachte das Vorgehen als nicht kundenunfreundlich, soll der Sunrise-Support einigen Kunden geantwortet haben. Sunrise sagt, man suche derzeit «mit Spezialisten nach einer Lösung». Wer also nicht frühzeitig die nötigen Vorkehrungen trifft, könnte seine Kalenderdaten verlieren.

So gehen Sie auf Nummer sicher:

Wer die Sunrise-Mail- und Kalenderdaten weiterhin zum Sychronisieren nutzen will, sollte frühzeitig übers Web-Login des Sunrise-E-Mail-Kontos sämtliche Kalender- und Kontaktdaten absichern.

Um Sunrise-Mailkontakte abzusichern, klicken Sie, angelangt im Sunrise-Mailkonto, links oben uf GMail und wählen Kontakte aus. Aus dem Drop-down-Menü wählen Sie Exportieren. Um Kontakte auf neue GMail-Konten zu übertragen, nehmen Sie das Google-CSV-Format. Um Kontakte nach Outlook, Hotmail und Yahoo Mail zu übertragen, entscheiden Sie sich für das Outlook-CSV-Format. Für das Apple-Adressbuch sollten Sie das vCard-Format selektieren. Klicken Sie auf Exportieren und wählen einen Datenträger bzw. Ihre lokale Festplatte als Speicherziel.