Sunrise Mobilfunknetz kann nun auch «5G Standalone»

5G nutzt in der Schweiz bisher bestehende 4G-Kernnetze zur Steuerung der mobilen Datenverbindungen (sog. «5G Non-Standalone», 5G NSA). Dadurch können einige 5G-Funktionalitäten nicht angeboten werden. Bei 5G Standalone (5G SA) übernimmt neu das 5G-Kernnetz die Steuerung der Daten- und der Telefonie-Verbindungen, woraus sich neue Vorteile und Möglichkeiten ergeben:

Verbesserter 5G-Empfang in Innenräumen : 5G SA nutzt die gleichen Frequenzbänder, wie das bisherige 5G (900 MHz/3700 MHz). Weil aber die Notwendigkeit einer Signalisationsverbindung über 4G entfällt, kann das volle Potenzial der tiefen 900 MHz-Frequenz genutzt und zugleich die Reichweite im 3700 MHz-Bereich gesteigert werden. Das führt künftig zu einer besseren Gesamtversorgung mit 5G, insbesondere in Innenräumen.

: 5G SA nutzt die gleichen Frequenzbänder, wie das bisherige 5G (900 MHz/3700 MHz). Weil aber die Notwendigkeit einer Signalisationsverbindung über 4G entfällt, kann das volle Potenzial der tiefen 900 MHz-Frequenz genutzt und zugleich die Reichweite im 3700 MHz-Bereich gesteigert werden. Das führt künftig zu einer besseren Gesamtversorgung mit 5G, insbesondere in Innenräumen. Stabilere Gesprächsverbindungen: Das bisherige 5G bietet keine Verbindungen für Gespräche. Anrufe erfolgten über 4G (sog. «Voice over LTE, VoLTE»). Bei 5G SA erfolgen Gespräche direkt über das 5G-Netz (sog. «Voice over New Radio, VoNR»). Dadurch sind die Verbindungen stabiler und 5G-Datenverbindungen werden bei einem Anruf nicht mehr blockiert. Sprachanrufe und Datenverbindungen sind bei 5G SA gleichzeitig möglich.

Das bisherige 5G bietet keine Verbindungen für Gespräche. Anrufe erfolgten über 4G (sog. «Voice over LTE, VoLTE»). Bei 5G SA erfolgen Gespräche direkt über das 5G-Netz (sog. «Voice over New Radio, VoNR»). Dadurch sind die Verbindungen stabiler und 5G-Datenverbindungen werden bei einem Anruf nicht mehr blockiert. Sprachanrufe und Datenverbindungen sind bei 5G SA gleichzeitig möglich. Längere Akkulaufzeiten bei Smartphones & Co. : Beim bisherigen 5G verbinden sich die Geräte gleichzeitig via 4G und 5G. Diese Doppelverbindungen benötigen mehr Strom und entladen die Akkus der Geräte schneller. Bei 5G SA wird keine Verbindung über 4G aufgebaut. Alle Verbindungen laufen ausschliesslich über 5G. Das reduziert den Stromverbrauch. Eine Akkuladung hält ca. 10-20% länger.

: Beim bisherigen 5G verbinden sich die Geräte gleichzeitig via 4G und 5G. Diese Doppelverbindungen benötigen mehr Strom und entladen die Akkus der Geräte schneller. Bei 5G SA wird keine Verbindung über 4G aufgebaut. Alle Verbindungen laufen ausschliesslich über 5G. Das reduziert den Stromverbrauch. Eine Akkuladung hält ca. 10-20% länger. Echtzeit-Reaktionsfähigkeit : 5G SA ermöglicht dedizierte Lösungen, bei denen die Reaktionsgeschwindigkeit der Datenverbindungen (sog. Latenzzeit) gesenkt wird. Das heisst, die Zeit, die es braucht, bis versendete Daten beim Empfänger ankommen, kann sich praktisch auf Echtzeit-Niveau verringern. 5G SA kann damit künftig das Erlebnis bestehender Anwendungen verbessern und neue Anwendungen ermöglichen, die von der Echtzeit-Datenübertragung profitieren.

: 5G SA ermöglicht dedizierte Lösungen, bei denen die Reaktionsgeschwindigkeit der Datenverbindungen (sog. Latenzzeit) gesenkt wird. Das heisst, die Zeit, die es braucht, bis versendete Daten beim Empfänger ankommen, kann sich praktisch auf Echtzeit-Niveau verringern. 5G SA kann damit künftig das Erlebnis bestehender Anwendungen verbessern und neue Anwendungen ermöglichen, die von der Echtzeit-Datenübertragung profitieren. Weiter entwickelte Sicherheit der Verbindungen: Auch wenn die mobile Kommunikation via 4G hohe Sicherheitsstandards bietet, geht 5G SA weiter. Mittels speziellem Identitätsmanagement der verbundenen Geräte werden die Verbindungen sicherer. 5G SA bietet die sichersten Mobilfunkverbindungen.

Vorteile von 5G Standalone für Privatkunden

Das Sunrise 5G-Netz sorgt mit dem 5G-Kernnetz dafür, dass streamen, gamen und arbeiten zuverlässiger und bequemer werden. Selbst wenn an einem öffentlichen Event tausende von Menschen gleichzeitig online sind und auf Instagram und Co. posten und streamen.

5G Standalone bietet mit dedizierten Lösungen künftig:

extrem kurze Latenzzeit bei der Datenübertragung

höhere Kapazitäten für eine höhere Anzahl gleichzeitig verbundener Endgeräte (bis zu 1 Million pro km2)

zuverlässige und stabilere Verbindungen

längere Batterielaufzeiten bei den Endgeräten (bis zu 20 Prozent), da sich diese nur noch über ein Netz, das 5G SA, verbinden.

meist bessere Mobilfunkabdeckung im Gebäudeinnern (Indoor-Abdeckung)

Weitere Einzelheiten finden sich im Sunrise Blog zum Thema Mobilfunktechnologien.