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Patrick Hediger
3. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

E-Mobilität

Swisscom bestellt 1'200 neue E-Autos

Mit rund 1'200 bestellten Elektrofahrzeugen möchte Swisscom einen grossen Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität tun.
© (Quelle: Swisscom)

"Im 2021 sind wir mit 80 Elektroautos gestartet", sagt Marc Dolder, Leiter Einkauf bei Swisscom. "Ich freue mich sehr, dass wir nun mit der Elektrifizierung unserer Flotte in die nächste Runde gehen und unsere Planung in Taten umsetzen". Bis Anfang 2025 wird Swisscom die über 1'200 neuen Elektroautos schrittweise in ihren Betrieb aufnehmen und damit alle Personenfahrzeuge mit Elektroantrieb betreiben.

Swisscom arbeitet bei der Elektrifizierung ihrer Flotte neu mit Hyundai zusammen. Der Grossteil der Fahrzeugflotte von Swisscom wird beim Tochterunternehmen cablex für Fahrten in der ganzen Schweiz eingesetzt. Dabei legen die Mitarbeitenden durchschnittlich rund 100 Kilometer täglich zurück. Dazu gehören auch Fahrten in abgelegenen Regionen und trotzdem musste noch nie ein Einsatz aufgrund fehlender Lademöglichkeiten abgebrochen werden. Denn der technologische Fortschritt im Bereich der Elektromobilität ermöglicht es unterdessen, die Fahrzeuge schneller aufzuladen und grössere Distanzen zurückzulegen.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, hat Swisscom die Fahrzeugmodelle Kona und Ioniq 5 von Hyundai bestellt. Diese Fahrzeugtypen sind unter anderem aufgrund der 800-Volt-Ladetechnologie (Ioniq5) technisch auf dem neuesten Stand und damit sind Reichweiten von über 500 km (*WLTP) möglich.

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